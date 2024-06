Člani in simpatizerji stranke NSi so se danes v Ribnici srečali na tradicionalnem strankinem taboru, ki je potekal predvsem v luči bližajočih se evropskih volitev. Zbrane je nagovoril predsednik stranke in njen kandidat za evropske volitve Matej Tonin. Med drugim je zbrane pozval, naj naredijo vse, da bo 9. junija zmage veselila desna sredina.

Tonin je uvodoma čestital ljudem za potrpežljivost za vse, kar se dogaja v Sloveniji pod vlado Roberta Goloba, gospodarstvu pa za vztrajnost, da kljub temu dosega rezultate. Trenutno vlado je označil za vlado prepovedi, novih birokratskih omejitev in novih davkov, Goloba pa pozval, naj gre na teren, med ljudi, da bo videl resnično sliko.

Ocenil je, da si Slovenija še enega mandata leve vlade ne more privoščiti. "Še en mandat te vlade bi uničil to prelepo Slovenijo," je dejal. Zato bi bilo po njegovem ključno, da bi prišlo do predčasnih volitev, v primeru da bi vlada mandat zdržala do konca, pa da bi se takoj izvedlo potrebne spremembe. "In NSi bo del teh sprememb," je zagotovil.

"Ali bo Evropa krščanska, ali pa je ne bo"

Del nastopa je namenil evropskim volitvam, ki ga je začel s citatom enega od ustanoviteljev EU Roberta Schumanna, da bo Evropa krščanska, ali pa je ne bo. Poudaril je, da je krščanska Evropa tolerantna in spoštuje človekove pravice, njeni prebivalci pa imajo pravico, da se borijo za vrednote, na katerih je zrasla. "Vsem, ki prihajajo k nam, sporočamo, da so se dolžni prilagoditi našemu načinu življenja in našim običajem in ne obratno. V svoji hiši se ne smemo počutiti kot tujci," je dejal.

Eno od težav v EU vidi v t. i. zelenem prehodu, ki se ga je Evropa po njegovi oceni lotila brezglavo in brez prave strategije. Opozoril je, da izpustov ne bomo zmanjšali z lepimi parolami, ampak s konkretnimi dejanji. V Sloveniji sta to jedrska energija z izgradnjo drugega bloka Jedrske elektrarne Krško in hidroenergija, ne moremo pa staviti na "Golobove sončne panele", ker "sonce enkrat sveti, drugič pa ne sveti", je dejal.

Opozoril je, da bomo v tednu pred volitvami priča številnim manipulacijam in poskusom, tudi z anketami, ob tem pa ocenil, da bodo "ključna in najpomembnejša anketa volitve".

Ocenjuje, da bo NSi na volitvah dobil dva mandata

NSi je po oceni Tonina "na pragu dveh mandatov", že vsaj eden pa bi bil po njegovem ključen za to, da bi na volitvah zmagala desna sredina. Čestital je SDS za štiri mandate, ki se ji napovedujejo, ob tem pa ocenil, da je njihova naloga, da dobijo vsaj en ali dva mandata, da se bo lahko 9. junija na volitvah veselila desna sredina.

Toninovemu nagovoru je sledil pogovor s kandidati z liste NSi za evropske volitve. Na njej poleg Tonina kandidirajo še predsednica SDM Katja Berk Bevc, državni svetnik David Klobasa, namestnica predsednika sveta NSi Mojca Erjavec, mestna svetnica v Ljubljani Mojca Sojar, vodja strankine poslanske skupine Janez Cigler Kralj, poslanca Vida Čadonič Špelič in Jernej Vrtovec ter strankina evropska poslanka Ljudmila Novak.

Kandidati z liste NSi za evropske volitve. Foto: STA