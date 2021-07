Marjan Šarec ima razlog za slabo voljo

Kot je razvidno s spodnje grafike, je v primerjavi z zadnjo anketo časnika Večer in Dnevnik, izvedeno pred mesecem dni, podpora SDS padla s 30,6 odstotka na 28,5 odstotka. Socialni demokrati imajo tokrat 19,9-odstotno podporo, prejšnji mesec pa je bila ta 19,4-odstotna. Tretjeuvrščena Levica je pridobila, in sicer ima 15,8-odstotno podporo glede na junijsko, ko je ta bila 11-odstotna. LMŠ Marjana Šarca ima ta mesec 14,4-odstotno podporo, medtem ko je bila prejšnji mesec 14,1-odstotna.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV in Planet TV, Mediane za Pop TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.

Levica je prehitela LMŠ

Glede na rezultate ankete velikih premikov ta mesec sicer ni, od parlamentarnih strank je podpora nekoliko padla SDS in NSi, medtem ko je zrasla Levici in SAB Alenke Bratušek. Levica je tako prehitela LMŠ in se uvrstila na tretje mesto.

To pomeni, da bi v državnem zboru sedelo 28 poslancev SDS, 19 poslancev SD, 15 poslancev Levice, 14 poslancev LMŠ, sedem poslancev NSi in pet poslancev SAB.

Katere stranke so pristale pod parlamentarnim pragom?

Pod štiriodstotnim parlamentarnim pragom so glede na raziskavo Ninamedie pristale:

zunajparlamentarna stranka SLS Marjana Podobnika (1,7 odstotka),

parlamentarna stranka SNS Zmaga Jelinčiča (0,9 odstotka),

parlamentarna stranka SMC Zdravka Počivalška (0,5 odstotka),

parlamentarna stranka DeSUS Ljuba Jasniča (1,1 odstotka).

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.