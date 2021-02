Maribor bo postal bogatejši za to arhitekturno znamenitost #video

Na Dravi raste nova slovenska arhitekturna znamenitost, ki je na Štajerskem že pred izgradnjo postala prava atrakcija. Gre za 133 metrov dolgo jekleno brv, ki bo povezala center mesta z desnim bregom in bo vredna okoli tri milijone evrov. Nosilna jeklena konstrukcija bo oblečena v les, imela bo vgrajeno razsvetljavo, na obeh nabrežjih bo urejena tudi posebna ploščad. Pred začetkom gradnje so se danes pod vodno gladino potopili arheologi in preverili, ali se pod gladino Drave skriva kaj takega, kar bi lahko zamaknilo začetek gradbenih del.

Pred začetkom gradnje brvi čez Dravo je treba izvesti nekaj pripravljalnih del, med drugim tudi arheološke raziskave. Te so se začele že včeraj, danes pa sta se dva potapljača tudi podala v Dravo, ki ima samo štiri stopinje Celzija.

In kaj se je skrivalo pod gladino vode? "Kakšnih najdb ni bilo videti. Vidljivost je bila kar dobra, dno pa relativno čisto. Tako da, če je kaj najdb, se bodo dobro videle," je za oddajo Planet 18 povedal Aleš Tiran iz Zavoda za podvodno arheologijo.

Namesto lesenega mostu

Njihova naloga je, da raziščejo rečno dno in morebiti najdejo ostanke starejših rimskodobnih ali drugih mostov, ki so v preteklosti potekali na tem mestu. Zgodovinski razvoj Maribora je pogojevala ravno reka Drava in njeni mostovi. Nova brv, dolga dobrih 130 metrov, bo umeščena ravno tja, kjer je do prve polovice 20. stoletja kar več stoletij stal lesen most, preko katerega je potekala pomembna prometna pot.

"Pisnih viri in slikovno gradivo kažejo, da je most stal tukaj že v 16. stoletju. Najstarejši dravski, mariborski most je potekal tukaj preko in vsi ostali so samo nasledniki, tako da so vsi mostovi, ki jih poznamo vse do sredine 20. stoletja, potekali po isti trasi," pojasnjuje Rene Masaryk iz skupine STIK.

Na podlagi raziskav bodo ugotavljali starost najdb, ki bi lahko orisale tudi zgodbo preteklosti tega prostora. Poleg tega bo raziskava omogočila tudi sprostitev območja za gradnjo. Kot je povedal Samo Peter Medved, podžupan za področje komunale, prometa in športa MO Maribor, si želi, da se v letošnjem letu gradnja brvi razmahne in konča naslednje leto.

In kakšna bo videti nova brv, ki bo povezovala oba bregova reke Drave? Gre za sodobno in varno brv, ki bo realizirana po načrtih španskih arhitektov in projektantov, ki imajo tudi domače izvajalce Burgus in Garido iz Španije, ki so bili izbrani z mednarodnim arhitekturnim natečajem. Nova brv v Mariboru bo pripomogla k oživljanju obeh nabrežij reke, poleg tega bo predstavljala varno povezavo za kolesarje in pešce.