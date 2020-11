Maksuti ob podpori UKC Ljubljana Rogliča pozval, naj davke plačuje v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Namesto podpore in majic bi mu rekli, da naj se iz davčne oaze Monaka vrne v Slovenijo. Tukaj naj plača davke na to, kar zasluži z gonjenjem kolesa," je na družbenem omrežju Twitter zapisal Alem Maksuti, politični analitik in kolumnist portala 24ur.

Zapis se je nanašal na objavo UKC Ljubljana, ki je prejel podporo in majice za dializni in covid oddelek od slovenskega kolesarskega zvezdnika Primoža Rogliča.

Roglič je v sodelovanju z medicinsko sestro Gordano Brkovič in županom Zagorja ob Savi zaposlenim v UKC in SB Trbovlje pripravil lepo presenečenje. Razdelil jim je 100 majic s svojo podobo in jim v teh težkih časih vsaj za nekaj trenutkov narisal nasmeh na obraz.

Maksuti je v svoji objavi zapisal, da naj se Roglič iz davčne oaze Monaka, kjer je prijavljen in plačuje davke, vrne v Slovenijo.

"To bo čisto dovolj. Ne pa da prodaja poceni patetike, vi naivni pa ploskate, kot ste pred meseci preletom letal," je zapisal Maksuti, sicer nekdanji nogometaš, in spomnil na prelet letal, ki je pred meseci oznanil zmago nad epidemijo, nato pa je Slovenijo močno prizadel drugi val.

Rogličevo stalno prebivališče v Monaku sicer med športniki ni redkost, saj so dohodki in nagrade športnikov obdavčeni veliko nižje kot v Sloveniji. Tam imata stalni naslov tudi Jani Brajkovič in Matej Mohorič, med aktivno kariero pa je bila tam prijavljena tudi atletinja Jolanda Čeplak. Ko je še tekmovala, je bila v kneževini prijavljena tudi hrvaška smučarska zvezdnica Janica Kostelić, v Monte Carlu pa uradno prebiva tudi eden najboljših tenisačev Srb Novak Đoković.

Med slovenskimi športniki sta priljubljena tudi Dubaj in Doha, kjer bivata Polona Hercog in Blaž Kavčič.