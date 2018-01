Magistra znanosti s tisoč evri na mesec #video

"Tisti, ki so prišli po zvezah, imajo plače, tisti, ki nismo, pa moramo znati delati in se dokazovati, če ne, bomo padli še nižje," pravi ena izmed udeleženk današnje stavke, ki dela na Zavodu za gozdove Slovenije.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Lani sem imela deset let delovne dobe, plačo pa približno tisoč evrov, s tem, da sem magistra znanosti. Po sistematizaciji imamo delovno mesto zame, vendar mi še vedno zagotavljajo, da je recesija in da ne moremo zasedati teh delovnih mest, zato sem plačana za revirno gozdarko, delam pa delo načrtovalke," razlaga.

"Ne vidijo, ne slišijo, poškodbe zaradi starosti delavcev se množijo," dodaja delavka, ki je bila lani najmlajša na Zavodu za gozdove Slovenije in ima 35 let. "Pripravnikov ne dobimo, ker nam pravijo, da moramo zmanjševati," trdi.

Zatrjuje, da ni treba ugoditi vsem. Naj vrnejo tisto, kar so jim vzeli na račun recesije, in zaposlijo diplomirane mlade na tista delovna mesta, ki so prosta.

"Na Javnem skladu za kulturne dejavnost delam že 20 let, skupaj pa imam 32 let delovne dobe. Moja plača definitivno ni primerna za delo, ki ga opravljam," pa razlaga druga izmed stavkajočih.

"Zaslužili bi si dosti več, predvsem pa vsaj tisto, kar so nam pred nekaj leti vzeli," dodaja.