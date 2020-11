Madžar prevažal psičke za prodajo na črnem trgu v Italiji #foto

Policisti so v petek v Hrvatinih ustavili osebni avtomobil opel vektra karavan madžarskih registrskih tablic. V postopku so ugotovili, da je 52-letni Madžar v prtljažnem delu vozila prevažal 17 pasjih mladičkov (deset pudljev in sedem francoskih buldogov, op. p.), starih približno dva meseca. Čeprav je bilo za psičke zadovoljivo poskrbljeno - imeli so vodo in hrano -, niso bili čipirani in niso imeli ustreznih potnih listin oziroma te niso bile prave.