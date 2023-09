Luksemburg in Slovenija od danes veliko bližja #video

Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana je v zgodnjih popoldanskih urah pristalo prvo letalo prevoznika Luxair, ki od danes povezuje Ljubljano z Luksemburgom. To je prva povezava, ki je zaživela na podlagi javnega razpisa za večjo letalsko povezljivost Slovenije in prevoznikom subvencionira polovico letaliških pristojbin na ljubljanskem letališču. Poleti bodo ob četrtkih in nedeljah, letno pa na liniji pričakujejo okoli 12 tisoč potnikov.

Nova povezava pomeni pomembno okrepitev mreže poletov in bo pripomogla h krepitvi gospodarskih vezi med Slovenijo in Luksemburgom ter bo popotnikom odprla možnosti za raziskovanje dveh evropskih biserov, so prepričani v Fraportu Slovenija.

Luksemburg je zaradi svoje dobre prometne povezanosti lahko tudi zanimiva prestopna točka za nadaljnje polete, so prepričani v družbi Luxair.

Letališči Luksemburg in Ljubljana bo (sprva) dvakrat na teden povezovalo letalo De Havilland Q400. Foto: Srdjan Cvjetović

Glavni komercialni direktor pri Luxairu Thomas Fischer je na današnji slovesnosti ob prihodu prvega letala iz Luksemburga pojasnil, da so s skupnostjo Slovencev v Luksemburgu, ki so opozarjali na pomen letalske povezave med državama, o tem razmišljali že dlje časa.

Ob vzpostaviti povezave so, kot je dejal, izbrali termine poletov, tako da omogočajo nadaljevanje poti na druge destinacije v Luxairovi mreži. Leta 1961 ustanovljena letalska družba namreč leti na 95 destinacij v 33 državah, lani pa je prepeljala več kot dva milijona potnikov.

Glavni komercialni direktor luksemburškega letalskega prevoznika Luxair Thomas Fischer je eden od prvih 62 potnikov, ki so v Ljubljano prileteli s prvo redno letalsko progo iz Luksemburga. Foto: Srdjan Cvjetović

V Luksemburg ob četrtkih in nedeljah

Luxair bo polete med Ljubljano in Luksemburgom izvajal s 76-sedežnim turbopropelerskim letalom de Havilland Q400. Poleti bodo ob četrtkih in nedeljah tako v poletnem kot v zimskem voznem redu, povratne letalske vozovnice pa stanejo od 119 evrov. Na današnjem prvem poletu je iz Luksemburga prispelo 62 potnikov, tja pa jih je odpotovalo 54.

Poleti med Ljubljano in Luksemburgom bodo ob četrtkih in nedeljah. Foto: Srdjan Cvjetović

Letalska povezava bo številnim Slovencem olajšala življenje

Slovenska veleposlanica v Bruslju Barbara Sušnik je potrdila, da so se za povezavo dogovarjali dolgo časa. Pojasnila je, da v Luksemburgu živi in dela veliko Slovencev, aktivni so tako v institucijah EU kot v gospodarstvu. Letalska povezava pa bo omogočala nadaljnjo krepitev že sicer dobrega sodelovanja med obema državama.

Luksemburški veleposlanik v Avstriji, na Madžarskem, Slovaškem in v Sloveniji Jean Graff je poudaril, da je povezava zelo dobra novica za Slovence, ki živijo v Luksemburgu, in Luksemburžane, ki želijo spoznati Slovenijo, in obratno. Predstavil je lepote Luksemburga in kot posebnost navedel brezplačne prevoze z javnim potniškim prometom. Luksemburg je namreč edina država, kjer je javni prevoz (z izjemo prvega razreda vlakov in mednarodnih povezav) popolnoma brezplačen.

Nova povezava pomeni pomembno okrepitev mreže poletov in bo pripomogla h krepitvi gospodarskih vezi med Slovenijo in Luksemburgom. Foto: Srdjan Cvjetović

Vodja letaliških storitev pri Fraportu Slovenija Janez Krašnja je prepričan, da bo linija uspešna. Tudi državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh verjame, da ima nova linija velik potencial, saj je Luksemburg sedež nekaterih evropskih ustanov in pomembno gospodarsko središče, prav tako je odlično izhodišče za povezovalne polete v druge države.

Rajh napovedal izboljšanje letalske povezljivosti Slovenije

Kot je povedal Rajh, se je po pandemiji covid-19 in propadu slovenskega nacionalnega letalskega prevoznika letalska povezljivost Slovenije bistveno poslabšala. "S sedanjim stanjem letalske povezljivosti Slovenije nismo zadovoljni, zato bomo nadaljevali prizadevanja za njeno izboljšanje," je napovedal.

Video: državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh se dobro zaveda, da je letalska povezljivost Slovenije okrnjena in da so zato tovrstni ukrepi za Slovenijo zelo pomembni.

Maja še letalska povezava z Rigo

Po današnji vzpostavitvi povezave z Luksemburgom bo maja prihodnje leto sledila še vzpostavitev povezave z Rigo, ki jo bo dvakrat na teden zagotavljal letalski prevoznik AirBaltic. Temu je uspelo na drugem javnem razpisu za pridobitev subvencije za večjo letalsko povezljivost Slovenije. Konec oktobra je načrtovana izvedba razpisa.

Hkrati se nadaljujejo študije glede morebitne ponovne vzpostavitve slovenskega nacionalnega letalskega prevoznika. "Na ministrstvu za infrastrukturo skladno s sklepom vlade proučujemo različne možnosti. Končne odločitve še ni, nekako pa se nagibamo k temu, da bi se povezali s strateškim partnerjem, ki bi ponujal znanje, tako da bi bila letalska družba, če bi se to zgodilo, operabilna in ekonomsko učinkovita," je poudaril Rajh.

Video: državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh o novih predvidenih letalskih povezavah Slovenije

Na Brniku več potnikov kot v enakem obdobju lani

Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana so v prvih osmih mesecih letos našteli 832 tisoč potnikov, kar je 32 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Do konca leta pričakujejo, da bodo presegli številko 1,2 milijona oskrbljenih potnikov, kar bo pomenilo 70-odstotno rast v primerjavi z letom 2019.

Skupaj z Luxairovo je v poletnem voznem redu z ljubljanskega letališča na voljo 23 povezav z 19 prevozniki. 27. septembra bo Wizz Air vzpostavil še redne polete v Skopje dvakrat na teden. Na letališču pa so veseli tudi dogovora z British Airways, da bo povezavo z londonskim Heathrowom zagotavljal tudi v zimskem voznem redu.