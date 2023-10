Luka Mesec: To se bo zgodilo prvič v zgodovini

Minister Luka Mesec je upokojencem obljubil polno uskladitev pokojnin za 8,2 odstotka, so pri Levici objavili na svojem profilu na Facebooku. "Uskladitev lahko upokojenci in upokojenke prvič v zgodovini pričakujete že januarja," je še sporočil Mesec.

"Pokojnine bodo polno usklajene," so zapisali pri Levici in obenem ob letošnjem dnevu starejših čestitali vsem, ki so že vstopili v tretje življenjsko obdobje.

"Kljub težavam z javnimi financami, ki jih imamo zaradi posledic poplav, smo našli način, da izpeljemo polno uskladitev pokojnin, za 8,2 odstotka. Uskladitev lahko upokojenci in upokojenke prvič v zgodovini pričakujete že januarja," še piše pod objavo na strani na Facebooku.

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je sicer že februarja sprejel sklep o redni uskladitvi pokojninskih in drugih prejemkov za 5,2 odstotka z veljavnostjo od 1. januarja 2023. Uskladitev je že bila izvedena pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za februar 2023 in se upošteva pri izplačilu pokojnin od februarja 2023.