Luka Mesec: Razumem stisko državljanov

Pri predsednici republike Nataši Pirc Musar je danes potekalo srečanje o aktualnih izzivih na področju skrbi za starejše. Spregovorili so o nujnosti pokojninske reforme in mogočih vmesnih ukrepih za pomoč upokojencem, med drugim o varstvenem dodatku in vdovskih pokojninah, je po srečanju dejala Pirc Musarjeva.

Predsednica Nataša Pirc Musar je v izjavi po zaključenem posvetu izrazila zadovoljstvo, da je lahko v predsedniški palači gostila "ljudi, ki o pokojninah in potrebni pokojninski reformi res nekaj vedo". Kot je zatrdila, bodo njena vrata vedno odprta vsem, ki se ukvarjajo s tem področjem, imajo argumente in se s tem ukvarjajo več kot dva meseca.

Obljube ministra Mesca

Na vladi trenutno poteka usklajevanje nujno potrebne pokojninske reforme, na današnjem posvetu pa so spregovorili tudi o možnih vmesnih ukrepih, med drugim o varstvenem dodatku. Po besedah predsednice je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec obljubil, da bodo na ministrstvu pogledali, kaj lahko na tem področju storijo. Pri tem instrumentu smo namreč po njenih besedah zašli v začaran krog, saj je treba pri vlogi za varstveni dodatek podati podatke o premoženju otrok, mnogi upokojenci, ki ta dodatek potrebujejo, pa se zanj v preteklosti niso odločali, ker njihovi otroci ne želijo razkrivati podatkov o svojem premoženju.

Na posvetu so se dotaknili tudi vdovskih pokojnin, med predlogi je tudi povečanje teh na 688 evrov, je dejala Pirc Musarjeva. Minister za delo Mesec je pozdravil današnjo konstruktivno razpravo. Zatrdil je, da vlada že usklajuje pokojninsko reformo, izhodišče pa gre v smeri, kako postaviti boljši pokojninski sistem od obstoječega, da bodo odpravili revščino med upokojenci in vzpostavili sistem, ki bo omogočal dostojne pokojnine in varno starost.

Varstveni dodatek kot pomoč za revne upokojence

Predsednica Sindikata upokojencev Slovenije Frančiška Ćetković pa se je zahvalila za možnost razprave o socialnoekonomskih težavah, s katerimi se srečujejo upokojenci. "Resnično sem zadovoljna, da smo skupaj prišli do ugotovitve, da je treba vsem tistim upokojencem, ki prejemajo res nizke pokojnine, urediti oziroma na neki način popraviti položaj z varstvenim dodatkom," je poudarila.

Predsednica Pirc Musarjeva je ob "dogajanju v zadnjih tednih na področju pokojninske reforme in na trenutke nekulturnega, neprimernega diskurza v javnost" še pozvala vse, da upokojencev ne zlorabljajo za nabiranje političnih točk. "Naj se realno pogleda na njihove probleme, naj se v javnosti nastopa z realnimi argumenti in predlogi. Ne bi želela, da se upokojenci izkoriščajo samo še kot volilno telo na levi ali na desni strani," je pozvala.

"Nismo v nekakšni tekmi, kdo bo od države več izsilil"

Minister Mesec pa je poudaril, da razume stisko državljanov, a je treba po njegovih besedah razumeti, da nismo v nekakšni tekmi, kdo bo od države več izsilil. "Treba je gledati, da vsi živimo v isti državi, vsi bomo živeli v tej državi in zato moramo gledati na skupno dobro in skupno korist, kako bomo skupaj postajali boljša družba od te, v kateri živimo," je še dejal.

Na nadaljnja novinarska vprašanja omenjeni niso odgovarjali.

Srečanja o aktualnih izzivih na področju skrbi za starejše so se sicer udeležili tudi generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Marijan Papež, direktorica inštituta za socialno varstvo Barbara Kobal Tomc in predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik.