Rupar: Predsednica DZ nas ni želela sprejeti, da bi vložili predlog zakona

Iz kabineta Klakočar Zupančičeve so sporočili, da so bili o predvideni vložitvi obvestila o pobudi za vložitev predloga zakona Ljudske iniciative Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober obveščeni zgolj prek napovedi dogodka.

Vložitev pobude ne zahteva prisotnosti predsednice DZ

"Zaprosila, želje ali kakršnekoli informacije, da bi se želel Pavel Rupar v lastnem imenu, v imenu iniciative ali v imenu inštituta srečati s predsednico DZ, pa v kabinet nismo prejeli, zato nanjo tudi nismo mogli odgovoriti," so pojasnili. Ob tem so poudarili, da postopek vložitve obvestila o zakonski pobudi v DZ ne zahteva ali predvideva prisotnosti oziroma srečanja s predsednico DZ.

Rupar je v vabilu na ponedeljkovo novinarsko konferenco napovedal, da bodo v iniciativi predstavili tudi spremembe "zdravstvenega zakona, ki ga bodo po koncu konference vložili v DZ". Kot je pojasnil na konferenci, so imeli namen v zakonodajni postopek vložiti zakon za ukinitev obveznega plačevanja dodatnega zavarovanja za vse državljane Slovenije. Ker jih predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič po njegovih besedah ni želela sprejeti, zakona niso vložili v zakonodajni postopek.