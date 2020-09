Logar: Razprave o vladavini prava v EU se veselimo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija se veseli razprave o vladavini prava ter bo dejavno sodelovala pri tem, da bo nastal verodostojen, pregleden in pravičen pregled stanja na tem področju po članicah EU, je danes v Bruslju dejal zunanji minister Anže Logar v povezavi s prvim poročilom o vladavini prava v vseh članicah unije, ki se pričakuje 30. septembra.

To bo prvo uradno poročilo, ki bo javno. Odprlo bo dialog in iskanje modela pregleda vladavine prava, ki naj bi se v prihodnje izoblikoval v tej smeri, da bo to postal nekakšen univerzalen preventivni mehanizem primerjave vladavine prava med članicami, je pojasnil Logar v virtualnem pogovoru s slovenskimi dopisniki v Bruslju po zasedanju zunanjih ministrov EU, piše STA.

Slovenija po ministrovih besedah podpira to razpravo in bo v njej dejavno sodelovala. Na podlagi poročila bodo nato potekale razprave v okviru zasedanj ministrov za evropske zadeve. V času slovenskega predsedovanja bodo članice v okviru zasedanja ministrov za evropske zadeve obravnavale tretje poročilo o vladavini prava po posameznih članicah.

"Mi se te razprave veselimo in zagotovo bomo maksimalno aktivni pri oblikovanju mehanizma, ki bo realno ocenjeval s konkretnimi merljivimi in primerljivimi vzvodi razvoj in stanje vladavine prava po članicah, ravno zato, da se umakne demagoško politično razpravljanje, ki je dandanes žal precej prisotno v teh razpravah tako doma kot včasih tudi na ravni EU," je dejal Logar.

Člen v skrajnem primeru predvideva odvzem glasovalnih pravic

Poročilo o pregledu vladavine prava v vseh članicah je odziv Evropske komisije na zastoj v procesu po 7. členu pogodbe EU, ki ga je unija sprožila zaradi očitanih kršitev vladavine prava na Poljskem in Madžarskem. Ta člen v skrajnem primeru predvideva odvzem glasovalnih pravic resni kršiteljici temeljnih evropskih vrednot in načel, piše STA.

Ker sta postopka zašla v slepo ulico, se je EU pametno odločila, da pripravi transparenten in primerljiv postopek pregleda vladavine prava, tako da v tem pogledu lahko samo podprem to pobudo Evropske komisije, je Logar odgovoril na vprašanje, kakšno je konkretno stališče Slovenije glede postopka po 7. členu za Poljsko in Madžarsko.

Slovenija bo po ministrovih besedah dejavno sodelovala pri tem, da bo nastal verodostojen, pregleden in pravičen pregled stanja vladavine prava po članicah, saj da je vsem v interesu, da ta mehanizem poda realno oceno in da članica potem to uporablja kot merilo in preventivno orodje, ki ji omogoča izboljšave stanja na področju vladavine prava, še piše STA.