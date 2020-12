Logar pričakuje nadaljevanje dialoga tudi s prihodnjo vlado ZDA

Na vprašanje, kdaj bo slovenska vlada Bidnu čestitala za izvolitev, je Logar v ponedeljek odvrnil, da so nekateri ministri vlade to že storili, drugi pa bodo verjetno, ko bodo rezultati volitev uradno potrjeni. "Vodimo k rezultatom usmerjeno zunanjo politiko in ravno današnje srečanje in današnji začetek strateškega dialoga je zelo pomemben rezultat tovrstnega dela," je po srečanju s Pompeom slovenskim dopisnikom po pisanju STA povedal Logar.

Srečanja z Bidnovo ekipo ne bo

Srečanja s predstavniki ekipe novoizvoljenega predsednika ZDA v času Logarjevega obiska ne bo. "Mislim, da je pošteno in na splošno nenapisano pravilo, da se, dokler nova administracija ne prevzame vodenja države, tovrstna srečanja ne odvijajo, glede na to, da se država srečuje s tistimi, ki imajo polna pooblastila. Gospod Pompeo je posebej izpostavil ključne prioritete, ki jih imajo ZDA in ki so v veliki meri uravnotežene s slovenskimi prioritetami, in seveda podal jasno zagotovilo, da ameriška administracija deluje s temi prioritetami, in v tem pogledu ne pričakujemo nobenih sprememb," je zagotovil Logar.

Slovenski premier Janez Janša je čestital za zmago na volitvah zdajšnjemu predsedniku Donaldu Trumpu, tvitnil je tudi, da bo Biden šibak predsednik. Bidnu prav tako še ni čestital za zmago. Logar je kljub temu prepričan, da to na odnose med ZDA in Slovenijo zaradi v ponedeljek začetega strateškega dialoga ne bo vplivalo, poroča STA.

Kaj so Američani povedali o pogovorih Logarja in Pompea Po ponedeljkovem srečanju Pompea z Logarjem so s State Departmenta sporočili, da sta se pogovarjala o pomenu energetske varnosti in o tem, kako lahko civilno jedrsko sodelovanje utrdi strateške dvostranske odnose. "Oba voditelja sta omenila pričakovan podpis memoranduma o ameriško-slovenskem jedrskem sodelovanju, napovedan za 8. december. Prav tako sta pozdravila ustanovitev ameriško-slovenskega strateškega dialoga za nadaljnje utrjevanje našega sodelovanja v zunanji in varnostni politiki, napredka gospodarske blaginje obeh držav in utrjevanja dolgotrajnih vezi med ljudmi," so zapisali. "Državni sekretar Pompeo in zunanji minister Logar sta se strinjala o potrebi po usklajenem ukrepanju v obrambo deljenih vrednot in interesov pred grožnjami škodljivih akterjev. Sekretar Pompeo je prav tako čestital Sloveniji za uradno razglasitev Hezbolaha v celoti za teroristično organizacijo," so sporočili s State Departmenta. (STA)

"Treba je voditi samozavestno zunanjo politiko"

"Mi smo v zadnjih osmih mesecih iz praktično neobstoječih odnosov z ZDA prišli do uradnega začetka strateškega dialoga in vem, da bo dialog deloval tudi naprej. Treba je voditi samozavestno zunanjo politiko, kjer ravno prek tovrstnih rezultatov dosežemo, kar smo si zadali in kar piše v naši strategiji. Ključne prioritete z ZDA ostanejo enake z vsako administracijo. Strateški dialog pokriva te ključne prioritete in v tem pogledu ne pričakujem nikakršnih zastojev," je dejal po pisanju STA.

Ob tem je poudaril, da ima Slovenija strateški dialog s Francijo in Nemčijo, kjer sodelovanje poteka ne glede na to, kdo vodi državo. "Lahko rečem, da smo z obiskom izpolnili zastavljene želje, ki so bile predstavljene že ob prvem obisku državnega sekretarja v Sloveniji, in se veselim nadaljnjega sodelovanja med vladama," je dejal minister in pohvalil veleposlaništvo Slovenije v Washingtonu za odlično organizacijo obiska.

Na vprašanje, ali je razglasitev Hezbolaha za teroristično organizacijo, zaradi česar si je Slovenija tik pred Logarjevim obiskom od Pompea prislužila pohvalo, del tega dialoga, je Logar odgovoril, da ni. "To je stvar varnosti državljanov Republike Slovenije in v tem pogledu verjamem, da je treba imeti zelo jasne usmeritve v zunanji politiki," je dejal po navedbah STA.

Prioritete dialoga so po Logarjevih besedah krepitev sodelovanja na področju diverzifikacije energetskih virov, na področju zagotavljanja varnosti, kibernetske varnosti, kibernetske infrastrukture in hkrati tvorno vodenje dialoga na vseh ravneh, ki so pomembne.

Pomemben je Zahodni Balkan

"Za nas je recimo pomemben Zahodni Balkan in na koncu koncev tudi prisotnost ZDA na Zahodnem Balkanu. Kot veste, nekatere države bolj verjamejo ZDA ali sledijo ZDA kot pa posameznim državam EU. Če hočemo rešiti to vprašanje, mislim, da je v našem skupnem interesu, da imamo usklajena stališča," je med drugim dejal Logar.

Gospodarsko sodelovanje je dobro, a ima še potencial

Logar in Pompeo sta gospodarsko sodelovanje ocenila kot dobro, vendar s številnimi neizkoriščenimi potenciali. Poudarila sta tudi tesno sodelovanje obeh držav na regionalnih forumih, med drugimi v Pobudi Tri morja ter Partnerstvu za transatlantsko energetsko sodelovanje. Logar je poleg tega izrazil polno podporo krepitvi transatlantskega partnerstva med EU in ZDA, po mnenju Slovenije pa je prioritetno tudi celovito sodelovanje pri spoprijemanju s pandemijo covid-19 in njenimi posledicami.

Vodja slovenske diplomacije je ameriškega sogovornika seznanil s pripravami Slovenije na predsedovanje Svetu EU v drugi polovici prihodnjega leta ter presodil, da je leto 2021 čas za izvedbo vrha EU in ZDA. Ministra sta izmenjala tudi poglede na aktualne globalne in regionalne izzive, vključno z Zahodnim Balkanom, odnosi z Rusijo in Kitajsko ter razmerami na Bližnjem vzhodu.

Z Logarjem je v Washingtonu tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ki bo danes podpisal memorandum o razumevanju glede strateškega civilnega jedrskega sodelovanja med Slovenijo in ZDA.

Logar pa se bo danes v kongresu srečal še z demokratsko senatorko Amy Klobuchar iz Minnesote, ki je botra skupine prijateljev Slovenije v senatu, in republikanskim kongresnikom iz Arizone Paulom Gosarjem, ki ima enak položaj v predstavniškem domu kongresa. "Zdi se mi zelo pomembno, da krepimo tudi te odnose. To so na neki način tudi ambasadorji Slovenije in mislim, da je v interesu vseh, da imamo čim bolj pristno in aktivno sodelovanje," je dejal Logar. Skupina prijateljev Slovenije se je ustanovila po obisku takratnega zunanjega ministra Mira Cerarja decembra 2018 pri Pompeu, še piše STA.