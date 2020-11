LMŠ Damijanu za strokovno pomoč letos nakazala 18.300 evrov

Poslanska skupina LMŠ je konec lanskega leta in letos poleti sklenila dve pogodbi s podjetjem Grant Thornton Advisory, ki ga vodi koordinator Koalicije ustavnega loka Jože P. Damijan. Za strokovno pomoč so mu prek državnega zbora nakazali 18.300 evrov.

Medtem ko se LMŠ, SD, SAB in Levica dogovarjajo za sodelovanje v Koaliciji ustavnega loka, pa LMŠ poslovno že sodeluje s kandidatom za mandatarja alternativne vlade Jožetom P. Damijanom.

Konec lanskega decembra in letos julija je poslanska skupina LMŠ sklenila pogodbi za strokovno pomoč s podjetjem Grant Thornton Advisory, ki ga vodita Jože P. Damijan in njegova žena Sandra. Jože P. Damijan, ekonomist in predavatelj na ljubljanski ekonomski fakulteti, se sicer v zadnjem mesecu omenja kot kandidat za vodenje alternativne vlade, v kateri bi sodelovale ravno LMŠ Marjana Šarca, SD, SAB in Levica.

V dveh nakazilih je od državnega zbora podjetje skladno s pogodbo prejelo 18.300 evrov. Podjetje Grant Thornton Advisory se ukvarja s poslovnim svetovanjem ter je del mednarodne revizijske, računovodske in davčnosvetovalne mreže Grant Thornton. V slovenskem delu podjetja imata zakonca Damijan 35-odstotni delež.

"V skladu z ustaljenimi uzancami v poslovnem svetu v Grant Thornton Advisory d.o.o. seveda ne razkrivamo vsebine poslovnih odnosov z našimi strankami," je vsebino sodelovanje komentiral Damijan.

Kot je razvidno s portala Erar, podjetje Grant Thornton Advisory v letu 2019 ni sodelovalo z državnimi institucijami.

Z vprašanji o sodelovanju smo se obrnili tudi na LMŠ. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.