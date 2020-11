Damijan še kar naprej skriva imena strokovnjakov

Koordinator Koalicije ustavnega loka Jože P. Damijan in opozicijske stranke LMŠ, SAB, Levica in SD, ki snujejo alternativo Janševi vladi, še vedno nočejo razkriti imen strokovnjakov oziroma posameznikov, ki stojijo za njihovim seznamom ukrepov, s katerimi bi reševali državo v času epidemije bolezni covid-19. Njihove ukrepe je Damijan javno objavil v začetku prejšnjega tedna. Čeprav smo ga v uredništvu Siol.net od takrat na različne načine večkrat prosili za podrobnejša pojasnila, se je zavil v molk in se na naše pozive ni odzval, opozicijske stranke pa nam prav tako niso posredovale več podrobnosti.

Koordinator koalicije KUL, ekonomist in predavatelj na ljubljanski ekonomski fakulteti Jože P. Damijan, je v sporočilu za javnost o predlogih ukrepov koalicije KUL za spoprijemanje z epidemijo covid-19, ki ga je objavil prejšnji teden, zapisal, da je nabor ukrepov, ki jih predlagajo, pripravila posebna strokovno-posvetovalna skupina oziroma task-force (v angleščini delovna oziroma projektna skupina) za covid-19, kot se je izrazil Damijan.

Damijan noče razkriti svojih strokovnjakov, medtem pa kritizira vlado

Damijan je v svojem zapisu med drugim poudaril, da se skupaj s predsedniki strank koalicije KUL Marjanom Šarcem (LMŠ), Alenko Bratušek (SAB), Tanjo Fajon (SD) in koordinator Levice Luko Mescem redno posvetujejo s strokovnjaki s področij epidemiologije, javnega zdravja, vodenja zdravstvenih zavodov, sistema javnega zdravstva in komunikacije, na sestanku 9. novembra pa so pripravili t. i. predlog ukrepov za učinkovitejše spoprijemanje z epidemijo covid-19, ki so ga strnili v 12 točk.

Ker Damijan v objavi ni razkril, kdo konkretno so strokovnjaki, saj člani omenjene skupine v sporočilu za javnost in na njegovem blogu niso bili navedeni, smo to od njega poskušali izvedeti že prejšnji teden, a pri tem nismo bili uspešni. O konkretnih imenih takrat prav tako niso hoteli govoriti v strankah LMŠ, SAB, SD in Levica, češ da naj se za to obrnemo na Damijana, ki da vodi te pogovore.

Tudi v opozicijskih strankah, ki naj bi bile del Koalicije ustavnega loka, nočejo razkriti imen.

V uredništvu smo se zato spet obrnili na Damijana, a se na naše prošnje za pojasnila zopet ni odzval. Prav tako smo za odgovore spet prosili stranke LMŠ, SAB, SD in Levica. Vprašali smo jih, ali lahko razkrijejo, kdo so strokovnjaki, ki od sredine oktobra sodelujejo v strokovno-posvetovalni skupini in ali lahko navedejo vsaj enega strokovnjaka s področja zdravstva oziroma nalezljivih bolezni, s katerim se v strankah posvetujejo glede aktualnih izzivov epidemije bolezni covid-19. Odgovora do objave prispevka nismo prejeli niti od ene stranke. Če oziroma ko jih prejmemo, jih bomo objavili.

Medtem ko pobudniki alternativne koalicije očitno nočejo komunicirati z nekaterimi mediji, so veliko bolj zgovorni prek drugih kanalov. Damijan se na primer na naše pozive ne odziva, se pa pogosto razpiše na svojem blogu, kjer je od 10. novembra, ko je tudi javno objavil predlog ukrepov, izpostavil izseke intervjujev za Svet24 in Mladino, v katerih kritizira delo aktualne vladne koalicije ter predsednika vlade Janeza Janše.

Vladi očitajo, da ne upošteva stroke, sami pa skrivajo imena

Ob vladne ukrepe se tako Damijan kot voditelji opozicijskih strank in njihovi poslanci radi obregnejo tudi na Twitterju, kjer zelo glasno izražajo politična stališča in lastna mnenja o primernosti vladnih odločitev pri zajezitvi širjenja epidemije. Prav različni pogledi na obvladovanje zdravstvene krize pa so od začetka drugega vala epidemije samo še bolj poglobili razhajanja med vladno koalicijo in opozicijo.

Politični diskurz se te dni tako bolj kot okoli reševanja življenj in izkazovanja enotnosti vrti okoli obtožb in iskanja dežurnega krivca tako z ene kot druge strani. V stranki SD so v ta namen celo zasnovali spletno stran Samo dejstva, katere glavni cilj je, da se argumentirano zavržejo laži o pomembnih javnih zadevah, povezanih s stranko SD in njenimi ljudmi.

Damijan se na naša vprašanja ne odziva, je pa toliko bolj zgovoren na svojem blogu.

In medtem ko Damijan v javnosti že trdi, da ima Koalicija ustavnega loka dovolj glasov poslancev za zamenjavo aktualne koalicije, pa je zelo nenavadno, da se opozicijske stranke, ki bi očitno rade spet prevzele vodenje države, ukvarjajo z projekti, ki v luči zdravstvene in ekonomske krize niso ravno prioritetni, ob tem pa nočejo razkriti imena niti enega strokovnjaka, s pomočjo katerega naj bi pripravili svoj načrt in ukrepe za zajezitev epidemije, ki bi tako neposredno vplivali na vse prebivalce Slovenije ne glede na politično usmeritev.

Zakaj opozicijske stranke z Damijanom na čelu ostajajo skrivnostne in netransparentne glede imen iz vrst stroke, na katere se opirajo, ni znano, medtem ko na drugi strani vladi večkrat očitajo, da pri sprejemanju ukrepov v zadostni meri ne upoštevajo stroke. Na imena katerih strokovnjakov se opira vlada, je javno znano. Vlada ukrepe sprejema na podlagi stališč in ocen strokovne svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje, ki jo vodi infektologinja Bojana Beović. Imena Damijanovih strokovnjakov pa za zdaj še vedno ostajajo neznanka.