Anketne prevare: Ko je odločna večina za Damijana in hkrati skoraj nihče

Visoko podporo anketiranih konstruktivni nezaupnici Janezu Janši, kot so to celo naslovili, je Dnevnik izmeril, ker ljudi niso spraševali o alternativah, na primer, ali so anketirani bolj za vlado Janeza Janše ali za vlado, ki bi jo vodil Damijan, ali pa morda za koga tretjega. Namesto tega so spraševali o podpori nameri za začetek postopka konstruktivne nezaupnice, v katerem bi opozicija predlagala Damijana za mandatarja.

Krivda opozicije ne sme biti niti mogoča

A z namero opozicije se lahko strinjajo tudi tisti, ki nikakor ne podpirajo Damijana, so pa za tak predlog, da bi se opozicijske stranke osramotile, če bi bilo za Damijana, denimo, v državnem zboru le 42 glasov, kolikor jih je nekoč za mandatarstvo zbral Zoran Janković, ki je s tem, kot so se mu pozneje posmehovali, pokazal, da ne zna prešteti do 46. Ali če bi bilo glasov za "mandatarja" celo manj kot 42.

Rezultati povpraševanja ljudi, ali so za namero opozicijskih LMŠ, SD, Levice in SAB, da sproži postopek, ki ga iz opozicije napovedujejo že več kot mesec dni, so bili takšni.

Da to nikakor ne pomeni, da so ljudje res za menjavo vlade, pa je pokazala raziskava agencije Parsifal, kjer so ljudem ponudili izbiro med Janšo, Damijanom in predčasnimi volitvami. Odgovori, kaj bi bilo v obdobju epidemije koronavirusa bolje, so pokazali, da je za Janšo kot najboljšo rešitev skoraj polovica anketiranih, za predčasne volitve četrtina, za Damijana pa le 15,1 odstotka vprašanih. Podpora je, skratka, odvisna od tega, kako vprašamo in kdo meri. Takšni so bili rezultati Parsifala za Novo24TV:

Še bolj komično se to manipuliranje pokaže ob vprašanju, kdo je najbolj odgovoren za hitro rast števila okuženih, kjer Dnevnik možnosti, da bi bila lahko to opozicija, ki je nasprotovala vladnim ukrepom za omejevanje širjenja virusa in sodelovala na množičnih protestih s to vsebino, niso niti ponudili. Tako opozicija zanesljivo ne more biti odgovor. So pa kot možnost, kdo je najbolj odgovoren za vse več okuženih, ponudili medije, ki naj bi neustrezno poročali o nevarnosti virusa. Ti očitki medijem nisi bili osrednji. Je pa notranji minister Aleš Hojs medijem očital soodgovornost za nasilne proteste in pretepene policiste, ker so pol leta z navijaškim poročanjem spodbujali proteste in s tem neodgovorno ravnanje ljudi. A o tem, seveda, na Dnevniku niso spraševali.

Odgovore na dileme, ki so jih ponudili, so grafično predstavili tako:

Da nekaj manjka, pa je pokazal rezultat meritve agencije Parsifal za Novo24TV, kjer večina vprašanih ravnanje opozicije, o katerem v Dnevniku ni bilo mogoče odgovarjati, obsodi kot škodljivo. Tako:

Za Novo24TV je znano, da kot medij podpira desnico in zaradi tega sprašuje tudi o ravnanju leve opozicije. Za Ninamedio, ki meritve opravlja za Dnevnik in Večer, pa je znano, da je njen lastnik Nikola Damijanić v preteklosti zastopal Pozitivno Slovenijo Zorana Jankovića v programskem svetu RTV. TVS je v tistem času začela poslovno sodelovati z Ninamedio, Damijanić je svoje lastništvo za nekaj časa skril, ker zakon takšno sklepanje poslov prepoveduje, da bi onemogočil korupcijo.

Sodelovanje z Ninamedio je v začetku letošnjega leta, potem ko sem to dogajanje razkril, javna RTV končala. Še naprej pa storitve te agencije uporablja Dnevnik. Pa tudi Večer.

Manipulativnih vprašanj, ki vodijo v predvidljive odgovore, običajno ne določajo agencije, ki izvajajo meritve. Največkrat jih določajo mediji, ki so naročniki raziskav.

