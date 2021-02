Erjavec: DeSUS ne bo članica KUL

Člani izvršnega odbora, na katerem so sodelovali tudi štirje strankini poslanci, so se danes odločili, da gredo skupaj naprej. Poslanci se strinjajo, da bo DeSUS delovala kot zmerna opozicija, je po seji povedal predsednik stranke Karl Erjavec. Po njegovih navedbah ne bodo podpisali sporazuma o sodelovanju z vlado in tudi ne bodo člani KUL.

Po navedbah Karla Erjavca bo stranka podpirala predloge vlade, ki bodo v skladu s programom DeSUS, zlasti kar zadeva pravice starejših in upokojencev ter dolgotrajno oskrbo. Ne bodo pa podpirali predlogov ideološke narave in takih, ki bi rušili demokratična načela, je pojasnil v izjavi novinarjem po seji izvršnega odbora stranke. Pri predlogih, ki ne bodo povezani s programom DeSUS, bodo imeli opozicijsko držo, ne bodo pa po Erjavčevih zagotovilih posegali v možnost posameznega poslanca, da glasuje po svoji vesti.

Kako bodo glasovali na prihajajočih interpelacijah?

Štirje poslanci poslanske skupine DeSUS, vključno z Robertom Polnarjem, ki pa ni član stranke, so sicer v torek podprli imenovanje Janeza Poklukarja za ministra za zdravje. Poslanec DeSUS Jurij Lep je bil vzdržan. Kako bodo ravnali ob interpelacijah, ki so vložene proti trem ministrom, pa se bodo sproti odločali glede na argumente, je povedal Erjavec.

DeSUS se je sicer januarja pridružila Koaliciji ustavnega loka (KUL), v katero so vključene še opozicijske LMŠ, Levica, SD in SAB. A danes je Erjavec povedal, da v prihodnje ne bodo sodelovali v KUL kot njeni člani, temveč bodo nastopali kot samostojna stranka v opoziciji. Prav tako ne bodo podpisali sporazuma o sodelovanju z vlado, h kateremu je vlada danes znova povabila vse stranke, poroča STA.

Erjavec je danes spomnil, da minister za kmetijstvo Jože Podgoršek te funkcije ne more več opravljati kot član DeSUS. Foto: STA

Erjavec je danes ponovil, da tudi minister za kmetijstvo Jože Podgoršek te funkcije ne more več opravljati kot član DeSUS. Če bo ostal na položaju, bo v svojstvu neke druge stranke ali kot strokovnjak, ki ga je izbral predsednik vlade. V tem primeru bo DeSUS po Erjavčevih besedah ugotovila, da je Podgoršku prenehalo članstvo v stranki. O tem je Erjavec, ki je sodeloval na današnjem posvetu predsednika republike Boruta Pahorja s predsedniki parlamentarnih strank na Brdu pri Kranju, govoril tudi s predsednikom vlade Janezom Janšo. "Povedal sem mu, da minister za kmetijstvo ne more ostati minister v kvoti DeSUS, mu pa prepuščamo, da se sam odloči, kakšno vlado si želi in kdo naj opravlja delo ministra za kmetijstvo," je povedal Erjavec.

Zadovoljen, da se je v stranki pomirilo

Sicer pa je zadovoljen, da je v stranki prišla pomiritev. Spomnil je, da se je DeSUS lani znašel v zelo turbulentnem obdobju, imeli so dva kongresa. "Danes lahko računamo, da bo stranka delovala umirjeno in v skladu s programom," je menil in napovedal tudi sklic seje sveta. Izvršnemu odboru je danes v skladu z napovedjo tudi predlagal, naj svetu stranke predlaga imenovanje novega generalnega sekretarja DeSUS, in sicer Zlatka Ficka. To funkcijo zdaj opravlja Lidija Štruc.

V DeSUS je bilo sicer napeto zlasti po neuspešni konstruktivni nezaupnici z Erjavčevo kandidaturo za mandatarja. Po neuradnih informacijah v zadnjih dneh naj bi si Erjavec želel izključitve nekaterih iz stranke, tudi poslanca Branka Simonoviča. A so, očitno, že na torkovih pogovorih Erjavca s poslanci nekoliko pomirili strasti. A Erjavec zanika, da bi stopil korak nazaj. "Pogovorili smo se, kakšen status ima DeSUS, poslanci stranke pa so pač sprejeli odločitve organov stranke," je dejal. Spomnil je, da je svet stranke decembra podprl izstop stranke iz Janševe koalicije, piše STA.