V stranki DeSUS molčijo

Več o vsebini pogovorov in prihodnjem delovanju stranke oz. načinu njenega morebitnega sodelovanja z vlado je pričakovati po sredini seji izvršnega odbora DeSUS.

Erjavec se je namreč v skladu z napovedjo danes pogovoril s poslancema DeSUS Brankom Simonovičem in Ivanom Hršakom, ki v javnosti ne skrivata kritik na njegov račun. Hršak je za Planet v ponedeljek ocenil, da je bil izstop DeSUS iz vlade Janeza Janše in vstop v Koalicijo ustavnega loka (KUL) napaka. Simonovič se med drugim tudi ni podpisal pod januarski predlog konstruktivne nezaupnice.

Izjav po srečanju niso dajali

Na današnjem pogovoru Erjavca s Simonovičem in Hršakom je bil prisoten tudi vodja poslanske skupine Franc Jurša. Z njim in s poslancem Jurijem Lepom se je sicer Erjavec o delovanju stranke že pogovoril, je prvak DeSUS pojasnil minuli četrtek po seji vodstva stranke, piše STA.

Izjav po današnjih pogovorih niso dajali. Tako za zdaj ostaja odprto tudi vprašanje, na kakšen način utegne DeSUS kot opozicijska stranka sodelovati z vlado Janeza Janše, v kateri še vedno dela kmetijski minister iz vrst DeSUS Jože Podgoršek, oz. če sploh namerava sodelovati z njo. Prav tako ni znan razplet današnjih pogovorov po ugibanjih, ki so se pojavljala v minulih dneh, da naj bi si Erjavec želel izključitve Simonoviča in nekaterih drugih iz stranke.

Simonoviča je sicer po njegovih besedah v njegovi dosedanji drži podprl tudi izvršni odbor DeSUS Izola, ki je zasedal v petek. Zaključkov odbora o tem, kako bi moral delovati DeSUS po neuspeli konstruktivni nezaupnici, Simonovič javnosti ni razkril, je pa napovedal, da jih bo danes predstavil Erjavcu.

Erjavec je sporočil, da so opozicijska stranka

Erjavec je sicer minuli četrtek po seji vodstva stranke napovedal, da bodo predsednika DZ Igorja Zorčiča posebej obvestili o tem, da so opozicijska stranka. Zorčič je pojasnil, da je prejel njihovo obvestilo po elektronski pošti. Preden bo v skladu s tem ukrepal tudi glede ponovne razdelitve mest v delovnih telesih v DZ, se bo pogovoril z vodjem poslanske skupine DeSUS Juršo, je navedel.

Tudi v opoziciji si želijo, da se DeSUS čim prej odloči. Koordinator Levice Luka Mesec je danes dejal, da bo DeSUS moral z glasovanji pokazati, na kateri strani so, saj ne morejo sedeti na dveh stolih. "Če bodo rekli, da so opozicija, pričakujemo, da bodo tako tudi glasovali. Za nas ni sprejemljivo, da bi rekli, da so opozicija, podpirali pa vladne zakone in njihove ministre," je Mesec poudaril v izjavi v DZ. Po njegovem mnenju so trenutno štiri opozicijske stranke, in sicer LMŠ, SD, Levica in SAB.