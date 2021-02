Ljubljanski odbor DeSUS: Podpiramo poslance, ne Karla Erjavca

V ljubljanskem odboru stranke DeSUS so na predsednika stranke Karla Erjavca in poslance stranke naslovili pismo, v katerem izražajo nestrinjanje z ravnanjem vodstva stranke.

Člani MO IO DeSUS Ljubljana ostro obsojajo ravnanje vodstva stranke zaradi nespoštovanja aktov stranke, diskreditacije članov MO Ljubljana in vodstvo IO Ljubljana v celoti podpirajo pri zavzemanju za dosledno izvajanje programa stranke DeSUS. Člani MO IO DeSUS Ljubljana podpirajo poslance poslanske skupine DeSUS pri sodelovanju z vlado na način, da se izpolnjujejo programske vsebine stranke DeSUS.

Tako se glasi sklep, ki naj bi ga podpisali člani ter ga skupaj z dopisom naslovili na predsednika stranke Karla Erjavca in poslance omenjene stranke. Dopis je na Twitterju objavil Bojan Požar.

Foto: STA

Niso soglašali s hitrimi odločitvami

V dopisu je navedeno, da člani niso soglašali s hitrimi odločitvami vodstva stranke brez resnega programa nove koalicije KUL in primerne vsebine za upokojence in razvoj Slovenije. Kot so zapisali, so svojo podporo dokazali tako, da so glasovali za izstop iz koalicije, prav tako so podprli predsednika Karla Erjavca, saj je zagotavljal konsolidacijo stranke, ne pa zaradi kandidiranja za predsednika vlade.

Navajajo še, da so zahtevali vpogled v program, vendar ga niso dobili, posledično tudi niso glasovali za vstop v koalicijo. Predsednik stranke Erjavec je vodil pogajanja s koalicijo KUL brez aktov stranke, pristopa niso potrdili organi stranke, kar pomeni kršitev njenih aktov.

Očitajo tudi pomanjkanje informacij, komunikacije ter kršitev aktov.

Obračunavanje z drugače mislečimi

V dopisu še poudarjajo, da se nikakor ne morejo strinjati z načinom obračunavanja vodstva stranke s poslanci in člani stranke, ki imajo morda drugačno stališče kot predsednik stranke. "V stranki sta zavladala načelo izključevanja drugače mislečih in napoved čistk," so dodali.

Nikakor ne želijo sprejeti groženj v zvezi z izključitvami iz stranke, pri čemer omenjajo predsednico MOOO Ljubljana Marijo Hrovat.

V obdobju te vlade je bilo doseženih več pravic kot prej od leta 2014

Člani DeSUS so razočarani nad trenutnim stanjem, saj ugled stranke upada, način vodenja in postavljanja osebnih interesov v stranki pa ni sprejemljiv. A izražajo pripravljenost na dialog s predsednikom z zahtevo, da se prekinejo vsa obračunavanja in grožnje članom stranke in članom poslanske skupine.

Ugotavljajo še, da je bilo v času sklenjene koalicije s trenutno vlado doseženih več pravic za upokojence kot prej v vsem času od leta 2014.

Pismo, ki ga je objavil Bojan Požar, si lahko ogledate spodaj.