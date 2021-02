Stranka DeSUS znova tik pred vreliščem: spregovoril je poslanec Hršak #video

Za oddajo Planet 18, ki jo lahko spremljate na Planet TV, je po štirih mesecih molk prekinil poslanec DeSUS Ivan Hršak, ki pravi, da so razmere slabe, izstop iz vlade in sodelovanje v Koaliciji ustavnega loka (KUL) pa napaka. Že danes ju s kolegom Brankom Simonovićem čaka pogovor pri predsedniku Karlu Erjavcu. V sredo pa je napovedan še vrh stranke, po katerem bi se ta lahko tudi razletela. Na mizi sta namreč tudi prestop poslancev v samostojno poslansko skupino in izključitev kmetijskega ministra Jožeta Podgorška, ki vztraja v vladi Janeza Janše.

Tudi iz opozicije pozivi, naj se DeSUS odloči

Razmere v stranki po neuspeli konstruktivni nezaupnici poslanci ocenjujejo kot skrb vzbujajoče. "In to od trenutka, ko se je stranka ločila od koalicije in odpoklicala oba ministra iz vlade," pravi Ivan Hršak, poslanec stranke DeSUS. Meni tudi, da je bil odmik od vladne koalicije in prestop h KUL, napaka. K temu, da so se razmere na osi med poslanci in njihovim predsednikom še zaostrile, so pripomogla tudi ugibanja, da na tajnem glasovanju o nezaupnici Erjavca njegovi poslanci niso podprli.

"Poznavalci naj bi vedeli, kako smo glasovali, v resnici pa se ne ve. Nekako se krivda za vse poskuša zvaliti na poslansko skupino, kar odločno zavračam," je bil še jasen Hršak. Da so opozicija in da ne bodo podpisali ponujenega sporazuma, da bi še naprej sodelovali s koalicijo, pa je odločen Erjavec. Kot je med drugim dejal, je DeSUS jasno povedala, da je v opoziciji.

Predsednik DeSUS Karl Erjavec je povedal, da z aktualno vlado ne bodo podpisali sporazuma o sodelovanju. Erjavec je dejal, da je DeSUS opozicijska stranka. Foto: STA

Tudi iz opozicije pa prihajajo pozivi, da se bo morala DeSUS odločiti, kam spada. "Težko ocenjujem, kaj se dogaja v drugih strankah. Kot poslanec državnega zbora in kot opozicijski poslanec menim, da je dobro, da vendarle pri devetih parlamentarnih strankah vemo, katera je v opoziciji in katera v koaliciji," je tako povedal Matjaž Han, vodja poslanske skupine SD.

V sredo bodo na izvršnem odboru DeSUS odločali tudi o usodi kmetijskega ministra Jožeta Podgorška, ki je v Janševi vladi ostal kljub izstopu stranke iz koalicije. Erjavec je že dejal, da je Podgoršek, če bo odstopil z mesta ministra, še naprej dobrodošel kot član stranke DeSUS. "Če ne bo odstopil in bo ostal minister, mu bodo mogoče zaželeli dobrodošlico v kakšni drugi stranki," je pred dnevi opozoril Erjavec.

"Nismo enakega razmišljanja kot predsednik"

S tem se po neuradnih informacijah ne strinja vodja poslanske skupine Franc Jurša. Erjavec se bo danes sestal s poslanci, ki razmišljajo tudi o izstopu iz poslanske skupine, kar bi pomenilo, da DeSUS ni več parlamentarna stranka.

"Nismo enakega razmišljanja kot predsednik. Mi razmišljamo o dobrobiti stranke, da bi iz tega izšla čim bolj pozitivno in da bi na naslednjih volitvah prišla v državni zbor. Tako kot se zdaj odvijajo stvari, pa mislim, da je ravno nasprotno," je še dejal poslanec Hršak. Nezadovoljstvo nad Erjavcem pa izražajo tudi nekateri lokalni odbori stranke.