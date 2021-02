Po propadu nezaupnice se bo sestalo vodstvo DeSUS

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na posvetu se bo danes sešlo vodstvo stranke DeSUS. Predvidoma bo preučilo razmere po neuspeli konstruktivni nezaupnici in določilo termin sej organov stranke. Ti bodo zasedali prihodnji teden ter po napovedi prvaka stranke Karla Erjavca ocenili politično situacijo in položaj DeSUS. Erjavec bo po posvetu dal izjavo za medije.

Kandidatu za mandatarja Erjavcu na ponedeljkovem tajnem glasovanju o konstruktivni nezaupnici ni uspelo zbrati dovolj glasov, saj ga je podprlo 40 poslancev, potreboval pa bi 46 glasov. Glasovanje pušča ugibanja o ravnanju posameznih poslancev. Čeprav Erjavec meni, da so ga strankini poslanci podprli, pa v več strankah menijo, da ravno v lastni poslanski skupini ni imel zaledja, piše STA.

Odzivi na glasovanje so bili tudi v poslanski vrsti DeSUS različni. Poslanec Branko Simonovič je ocenil, da je bil KUL ustanovljen samo za konstruktivno nezaupnico in da je uresničevanje programa DeSUS možno tudi ob aktualni vladi.

Jurša ne izključuje sodelovanja z Janšo

Tudi vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša doslej ni izključil možnosti nadaljnjega sodelovanja z vlado Janeza Janše, vendar se o tem po glasovanju v DZ ni izrekal, saj bo to stvar presoje v stranki. Je pa od te odločitve poslancev odvisno, ali bo stranka ostala v vladnem kadrovskem razrezu. Kljub formalnemu odhodu DeSUS iz koalicije v njej trenutno sicer še vedno sodeluje minister za kmetijstvo iz njihovih vrst Jože Podgoršek.

Manj verjetno je, da bi se vodstvo stranke danes dotaknilo tudi morebitnega zaupanja predsedniku stranke Erjavcu. V zvezi z morebitnim preverjanjem podpore na organih stranke je Simonovič pred dnevi dejal, da je to odločitev Erjavca. Vendar pa slednji razloga za kaj takega ne vidi. Spomnil je, da je bil povabljen k vrnitvi v stranko in da imajo vse njegove dosedanje odločitve podlago v sklepih izvršnega odbora in sveta stranke, še piše STA.