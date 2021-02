Poslanec DeSUS Simonovič ponovno oster do Erjavca

Simonovič, ki predseduje občinskemu odboru DeSUS v Izoli, je v današnji izjavi poudaril, da mu je pomembno mnenje članov odbora, zato se želi pogovoriti z njimi.

Erjavec napovedal, da se bo pogovoril s poslanci

Erjavec je namreč po četrtkovi seji vodstva stranke napovedal, da se bo po tistem, ko je že govoril z vodjo poslanske skupine Francem Juršo in poslancem Jurijem Lepom, posebej pogovoril še s poslancema Simonovičem in Ivanom Hršakom, navaja STA.

"Imam občutek, da mu ni mar za program stranke"

Simonovič se zavzema za to, da bi se pogovorili skupaj, kar bo predlagal tudi Hršaku. To, da bi Erjavec govoril z vsakim posebej, se mu zdijo nedemokratične metode sodelovanja. "Imam občutek, da mu ni mar za program stranke, ampak za to, da ima okoli sebe ljudi, ki so mu lojalni. A je vsak član pomemben," je bil za STA do Erjavca oster Simonovič.

Pojasnil je, da ga je Erjavec danes obvestil o sklepih vodstva stranke in predlagal, da se pogovorijo v torek. Tedaj bo predvidoma tudi seja poslanske skupine, medtem ko naj bi bil izvršni odbor stranke po nekaterih informacijah morda v sredo.

Simonovič: Poslanska skupina je tista, ki ima moč in glasove

Erjavec je v četrtek pojasnil, da bodo o tem, da so opozicijska stranka, posebej obvestili tudi predsednika DZ Igorja Zorčiča. Zatrdil je tudi, da stranka ne bo podpisala sporazuma o sodelovanju z vlado. Simonovič pa je danes ponovno poudaril, da je poslanska skupina tista, ki ima moč in glasove, kar poslancem omogoča tudi ustava, poroča STA.

"Uresničevanje programa DeSUS v KUL ni mogoče"

Ponovil je, da je v DeSUS zaradi programa in je prav, da se za njegovo uresničevanje zavzemajo tudi kot opozicijska stranka. Uresničevanje tega programa v KUL, v katerega so vključene LMŠ, SD, Levica in SAB, po njegovem prepričanju ni mogoče. V torek je ocenil, da je uresničevanje programa DeSUS mogoče tudi ob aktualni vladi, še navaja STA.

Predsednik DeSUS Karl Erjavec je v četrtek pojasnil, da bodo o tem, da so opozicijska stranka, posebej obvestili tudi predsednika DZ Igorja Zorčiča. Foto: STA

"Ne morem pristati, da bom glasoval po navodilih opozicije"

Danes je ponovno povedal, da bo kot poslanec težko glasoval proti predlogom, ki sledijo ključnim točkam programa DeSUS, so rezultat tudi njihovega koalicijskega delovanja in se zrcalijo v sprejetih proračunih. "Ne morem pristati, da bom glasoval po navodilih opozicije," je bil odločen Simonovič.