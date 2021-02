Bo DeSUS v opoziciji sodeloval z Janševo vlado?

Izvršni odbor DeSUS bo danes razpravljal o razmerah v stranki in njenem delovanju po neuspeli konstruktivni nezaupnici. Pričakuje se odločitev glede tega, kako nameravajo v stranki pri uresničevanju svojega programa sodelovati z vlado. Predsednik DeSUS Karl Erjavec in poslanci so se po Erjavčevih navedbah v torek strinjali, da bodo delo skupaj nadaljevali kot zmerna opozicija.

To pomeni, da bodo podpirali vse tiste predloge, ki so v korist starejših in upokojencev, je po torkovem pogovoru s poslanci DeSUS pojasnil prvak stranke Karl Erjavec. Po njegovih navedbah so se tudi dogovorili, da ostanejo štirje poslanci DeSUS še naprej v stranki, poroča STA.

Erjavec se je v torek pogovoril s poslancema DeSUS Brankom Simonovičem in Ivanom Hršakom, ki v javnosti ne skrivata kritik na njegov račun. Na pogovoru je bil prisoten tudi vodja poslanske skupine Franc Jurša. Z njim in s poslancem Jurijem Lepom se je sicer Erjavec pogovoril že pred tem.

Bo DeSUS kljub opozicijski drži sodeloval z Janševo vlado?

V javnosti so se pojavljala tudi ugibanja, da naj bi si Erjavec želel izključitve Simonoviča in nekaterih drugih iz stranke. Po torkovem pogovoru pa so se strasti očitno pomirile. Po Erjavčevih navedbah bodo na današnji seji izvršnega odbora prisotni tudi vsi štirje poslanci, ki sicer po torkovem pogovoru s predsednikom stranke izjav niso dajali.

Po današnjem izvršnem odboru DeSUS se sicer pričakuje odločitev, kako namerava DeSUS kot opozicijska stranka uresničevati svoj program oziroma kako utegne pri tem sodelovati z vlado pod vodstvom Janeza Janše. V vladi sicer še vedno dela kmetijski minister iz vrst DeSUS Jože Podgoršek. V skladu z Erjavčevo napovedjo je danes mogoče pričakovati tudi njegov predlog za zamenjavo generalnega sekretarja stranke. Erjavec namesto Lidije Štruc predlaga Zlatka Ficka, poroča STA.