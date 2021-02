Han: Ne Kučan, za Damijanom stoji Golobič

Po neuspešni konstruktivni nezaupnici so se nekateri glavni akterji koalicije KUL očitno že znašli na nasprotnih bregovih. Medtem ko v LMŠ, SD, Levici in SAB še izražajo pripravljenost na sodelovanje, nesojeni kandidat za mandatarja koalicije KUL Jože P. Damijan ustanavlja novo stranko. Do Damijana je bil v danes objavljenem intervjuju za Delo kritičen vodja poslancev SD Matjaž Han, ki je menil, da znani ekonomist koalicijo KUL hoče izkoristiti predvsem za svojo politično promocijo. Ko gre za Damijanove partnerje, pa je Han dejal, da ne gre za Milana Kučana, temveč verjetno za Gregorja Golobiča in njegove sodelavce.

Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je v danes objavljenem intervjuju za časnik Delo dejal, da je pobudnik koalicije KUL Jože P. Damijan s svojimi partnerji vseskozi imel svojo agendo in da v koalicijo KUL ni šel iskreno. Na vprašanje novinarke, kdo so partnerji Damijana, je Han odgovoril, da v ozadju ni nekdanjega predsednika republike Milana Kučana, verjetno pa, da gre za nekdanjega predsednika stranke Zares Gregorja Golobiča in njegove sodelavce.

Han: V ozadju ni Milan Kučan, ampak Gregor Golobič

Han je med drugim izpostavil, da je spremljal nastajanje petih novih strank: Pozitivne Slovenije Zorana Jankovića, Golobičevega Zaresa, Državljanske liste Gregorja Viranta, SMC Mira Cerarja in LMŠ Marjana Šarca. "Ne bom se veliko zmotil, če rečem, da so v ozadju ena in ista imena, z enakimi idejami, le frontmani novih strank so različni. V ozadju gotovo ni Milana Kučana, kot mu to radi pripisujejo, imajo pa svojo vlogo verjetno tudi Gregor Golobič kot nekdanji predsednik Zaresa in njegovi sodelavci," je menil Han.

Za Jožetom P. Damijanom ne stoji Milan Kučan, ampak Gregor Golobič s svojimi sodelavci, je prepričan vodja poslancev SD Matjaž Han. Foto: Matej Povše

Ob tem je vodja poslancev SD dejal, da ne razume političnih analitikov, ki socialnim demokratom ne dopustijo, da bi kot dolgoletna politična stranka gradili svojo politiko tudi na polu proti sredini, saj da jim ob tem takoj očitajo izgubo vrednot. "Ko pa se pojavijo neki drugi ljudje s sredinsko stranko, jim pravice do povezovanja z drugimi ne odrekajo," je izjavil Han.

O Damijanu: To je bila njegova namera že od vsega začetka

Ko gre za Jožeta P. Damijana, je Han med drugim dejal, da želi znani ekonomist z uspeha ali neuspeha koalicije KUL iztržiti svojo politično zgodbo: "Prav te dni se dokazuje, da je to njegova namera in tudi namera njegovih partnerjev že od vsega začetka. Če ne bi bilo tako, se ne bi tako hitro umaknil Karlu Erjavcu (predsednik DeSUS in kandidat za mandatarja koalicije KUL, op. a.), in danes se zdi, da je imel Damijan besedilo za objavo na blogu pripravljeno še pred padcem konstruktivne nezaupnice."

Han je med drugim ocenil, da se je pri glasovanju o konstruktivni nezaupnici prejšnji ponedeljek pokazalo to, na kar so nekateri pomislili že prej, da "iskrenosti pri tem projektu pri nekaterih ni bilo veliko in da so ti v zgodbo KUL šli s svojo agendo". Ko gre za ustanovitve nove stranke, pa Han ocenjuje, da je čudno, da Damijan kot ekonomist meni, da je na levi sredini že preveč nesposobnih strank, ob tem pa napoveduje novo politično stranko.

Ko gre za Jožeta P. Damijana, je Han med drugim dejal, da želi znani ekonomist z uspeha ali neuspeha koalicije KUL iztržiti svojo politično zgodbo. Foto: STA

"To ne gre skupaj ne z ekonomsko in ne s politično logiko. Sicer pa je Damijan znan po tem, da rad menja politična in ekonomska stališča. O strankah KUL lahko zatrdim, da smo v zgodbi sodelovali iskreno, predvsem v njenem vsebinskem delu, in bomo še naprej pri vseh pomembnih temah," je med drugim dejal Han, ki meni, da v slovenski politiki v tem trenutku nihče iskreno ne govori o povezovanju.

"Nekateri povezovanje enačijo z nekritičnim prikimavanjem tej ali oni politični opciji. Damijan pa je tako ali tako na blogu zapisal, da ne vidi smisla v povezovanju s petimi nesposobnimi strankami brez intelektualnega naboja. Povezovanje je zaradi vsega tega žal postalo nekakšna politična floskula. Povezovanje v pravem pomenu besede bi bilo za Slovenijo v teh časih še kako potrebno," je menil vodja poslancev SD.

Za komentar glede navedb Matjaža Hana smo se obrnili tudi na Jožeta P. Damijana in Gregorja Golobiča. Njuna pojasnila bomo objavili, ko jih bomo prejeli.