Izmikanje nadzoru: 193 voznikov kar mimo, eden celo vzvratno

Gorenjski prometni policisti so z Darsovimi cestninskimi nadzorniki včeraj na Torovem izvajali nadzor prometa. Promet so speljali skozi nadzorno točko.

"Preusmeritev je v takih primerih obvezna za vsa vozila. Policisti so v času nadzora zaznali 193 udeležencev, ki tega niso upoštevali in so se z vožnjo mimo nadzorne točke izognili kontroli. Prekrškovna sankcija za kršitev je 250 evrov in tri kazenske točke," razlagajo gorenjski policisti.

V dodatnih 103 primerih so vozniki na kraju prekoračili tudi hitrost vožnje. Vse udeležence policisti obravnavajo v prekrškovnem postopku. Skupno gre za skoraj 300 kršitev.

Nadzoru se je poskušal izogniti tudi z vzvratno vožnjo po avtocesti

Med nadzorom je bil obravnavan tudi voznik, ki se je kontroli poskušal izogniti z vožnjo vzvratno po odstavnem pasu do najbližjega izvoza. Policisti so ga obravnavali zaradi vožnje brez vinjete, vzvratne vožnje po avtocesti in prevelikega števila potnikov v vozilu. Proti njemu poteka prekrškovni postopek.