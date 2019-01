Ljubljanska občina: Požar v Rogu dokaz, da območje ni varno

Predstavniki Mestne občine Ljubljana (Mol) so se odzvali na požar, ki je konec tedna izbruhnil v nekdanji tovarni Rog. Po njihovem mnenju je to dokaz, da območje ni varno, na kar so že opozarjali. Pričakujejo, da bo sodišče kmalu dosodilo v primeru zadnjega od osmih posameznikov glede lastništva Roga, nato bodo začeli graditi nov Center Rog.

Kot je na novinarski konferenci poudarila vodja oddelka za kulturo Mateja Demšič, je Mol od začasnih uporabnikov Roga leta 2017 dobil pravila glede uporabe nekdanje tovarne, tedaj so po njenih besedah sami dejali, da množičnih prireditev v tej zgradbi ne bo. Na to, kar se je zgodilo konec tedna, pa Mol po njenih besedah opozarja že tri leta - da je območje nevarno tako za uporabnike Roga kot okoliške prebivalce.

Gre za varnost tistih, ki so ob dveh zjutraj bivali v Rogu

Požar se po mnenju Mateje Demšič ne bi smel zgoditi, saj gre za varnost tistih, ki so ob dveh zjutraj bivali v Rogu. Na vprašanje, ali je vzrok zanj že znan, je odgovorila, da je to bolj vprašanje za policijo. Po njej znanih podatkih "naj bi zagorelo v peči".

Tudi po mnenju Uroša Grilca, pri Molu odgovornega za dogovarjanja z začasnimi uporabniki Roga, in vodje mestnega redarstva Romana Fortune je požar eno zadnjih opozoril, da območje ni varno. Kot je poudaril Fortuna, se okoliški prebivalci tedensko pritožujejo nad povečanim hrupom ob določenih prireditvah, ki se dogajajo brez dovoljenj. Policija po njegovih besedah v teh primerih ukrepa, največkrat pa gre za kršitve reda in miru.

Tožbe potekajo od leta 2016

Po Grilčevih besedah okoliški prebivalci ne morejo razumeti, zakaj občina, ki je "evidentni lastnik", ne more ukrepati in tega urediti. "Ne more, to prepoveduje sodna odločba, dokler ne bodo vsi postopki končani," je pojasnil.

To se bo lahko zgodilo, ko bo sodišče odločilo v primeru zadnjega od osmih uporabnikov glede posesti Roga. Tožbe potekajo od leta 2016, v sedmih primerih je odločitev že pravnomočna v korist Mola, kar po Grilčevih besedah pomeni, da morajo prostore Roga, ki jih zasedajo, izročiti Molu in plačati sodne stroške, ki znašajo med 6.000 in 7.000 evri na posamezni primer.

"Začasnim uporabnikom smo ponujali roko"

"Gre za zgodbo, ki smo jo žal napovedali, ne glede na to, da smo začasnim uporabnikom ponujali roko in možnost delovanja v bodočem Centru Rog," je dodal Grilc.

Župan Zoran Janković pričakuje, da bo sodišče osmo tožbo rešilo kmalu oziroma še letos. Nato bodo sodišče zaprosili za sodnega izvršitelja, ki bo Rog izpraznil in ga dal Molu v posest. Zatem bodo začeli "rušiti objekte, ki so nepotrebni", obenem bodo objavili razpis za izvajalca za obnovo Roga v skladu s projektom, ki je bil že predstavljen. "Letos pričakujemo začetek del," je dejal župan.

Povedal je še, da so začasnim uporabnikom Roga v mediaciji ponujali 500 kvadratnih metrov brezplačne uporabe v bodočem novem Rogu, a so jih zavrnili. Alternative oziroma novih možnosti za dialog zdaj po njegovih besedah ni več.