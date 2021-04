Ljubljana: za zmedo pri naročanju na cepljenje krivi računalniški sistemi

Ljubljana pri cepljenju proti novemu koronavirusu sledi nacionalni strategiji cepljenja in pri tem ne zaostaja. Cepili so 15 odstotkov prebivalcev, za cepljenje katerih je pristojen ljubljanski cepilni center. Med starejšimi od 80 let je precepljenost 60-odstotna, je danes po poročanju STA pojasnila direktorica ZD Ljubljana Antonija Poplas Susič.

Združljivost sistemov

Pri organizaciji cepljenja so se predvsem na začetku spoprijemali z različnimi težavami, med drugim na nacionalni ravni ni bilo enotnega informacijskega sistema in tudi ne imenskega seznama za naročanje. Prav tako informacijski sistem zdravnikov v zdravstvenem domu ni bil združljiv s sistemi, ki jih uporablja skoraj 60 ljubljanskih zdravnikov koncesionarjev.

Zato je bila nujna vpeljava enotnega sistema, v začetku aprila so za prijavo na cepljenje začeli uporabljati spletno aplikacijo Gospodar zdravja.

Seznami usklajeni po številkah zdravstvene kartice

Občane, ki se na cepljenje še niso prijavili, ob tem pozivajo, da to storijo. Za prijavo na Gospodarju zdravja ni nujno, da so občani opredeljeni pri zdravniku iz ZD Ljubljana. Tistim, ki so se do 9. aprila že prijavili pri osebnem zdravniku, pa se ni treba prijaviti še prek aplikacije, saj bodo seznami usklajeni po številkah zdravstvene kartice.

Rezervni seznam

Če naročena oseba ne pride na cepljenje, jo poskušajo povabiti še prek telefona, nato pa na cepljenje tisti dan pokličejo naslednjega na čakalnem seznamu. Osebe, ki se cepljenja niso udeležile, se ne izbriše s seznama, saj jih bodo ponovno povabili.

Na vprašanje, ali so že cepili osebo, ki tisti dan ni bila naročena ali je bila naknadno povabljena, je Poplas Susičeva pojasnila, da so bile to osebe, ki so bile na rezervnem seznamu glede na cepilno strategijo.

Obvestilo o drugem odmerku prek sporočila SMS

Opozorili so še, da bodo občani obvestilo o terminu za drugi odmerek cepiva naknadno prejeli prek sporočila SMS, in da tisto, ki so ga dobili ob cepljenju s prvim odmerkom, ne velja.