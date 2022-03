Ljubljana bo dobila Park izbrisanih

Ljubljanski mestni svetniki so na današnji seji podprli odlok o poimenovanju in določitvi mej dveh parkov na območju Ljubljane − Park Gazel ob Tehnološkem parku Ljubljana in Park izbrisanih v Centru Rog. Kot izhaja iz obrazložitve, poimenovanje slednjega sodi v del ukrepov za popravo krivic v smislu ohranjanja zgodovinskega spomina.

Predlog za poimenovanje urbane zelene površine, ki je sredi kompleksa Centra Rog, v Park izbrisanih sta podali organizacija Amnesty International Slovenija in društvo Civilna iniciativa izbrisanih aktivistov. S poimenovanjem želijo obeležiti 30-letnico izbrisa 25.671 ljudi iz registra stalnega prebivalstva, izhaja iz predloga sklepa, objavljenega na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Med svetniki se je med sejo sicer vnela razprava o samem ozadju izbrisa, a je predlog na koncu prejel zadostno podporo − 27 svetnikov je bilo za, devet pa proti.

"Spomin in opomin morata zagotoviti, da izbris ne zapade v pozabo in tudi, da se kaj podobnega ne sme več ponoviti. Upamo, da bo odločitev ljubljanske občine predstavljala zgled tudi za druge slovenske občine, ki jih prosimo, da se prav tako odločijo za tako potezo. Izbris je v svojih hudih posledicah za izbrisane in njihove bližnje še kako živ, prav je, da ostaja živ tudi v zavesti družbe," je odločitev svetnikov pozdravila direktorica Amnesty International Slovenije Nataša Posel.

Park Gazel po nagradah slovenska gazela

Park Gazel je umeščen v Tehnološki park Ljubljana na predlog uprave parka. Ime je dobil po tradicionalnih nagradah slovenska gazela, ki jih družba Dnevnik podeljuje uspešnim slovenskim podjetjem. Tehnološki park želi s tem poimenovanjem ovekovečiti podjetniško kulturo. V parku namerava uprava postaviti interaktivno obeležje, ki bo predstavljalo vsa dozdajšnja nagrajena podjetja in omogočalo, da se dodajo tudi vsi naknadni prejemniki nagrade.

Za območje parka je bila določena zelena urbana površina ob tehnološkem parku, ki jo na eni strani omejuje cesta Pot rdečega križa, na drugi pa poslovne stavbe kompleksa Tehnološki par Ljubljana.

Park gazel so Dnevnik, Tehnološki park Ljubljana in Mestna občina Ljubljana sicer odprli že oktobra lani.

Zahteve po Jankovićevi vrnitvi ruskega reda prijateljstva

Na današnji seji so se svetniki dotaknili tudi ruskega napada v Ukrajini. V svetniških klubih SDS in NSi so od župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića, ki ga na seji ni bilo, zahtevali, da vrne red prijateljstva, ki ga je leta 2017 prejel od ruskega predsednika Vladimirja Putina. Zanimalo jih je tudi, ali bo Ljubljana preklicala pobratenje z Moskvo.

Podžupan Ljubljane Aleš Čerin, ki je sejo vodil namesto Jankovića, je v odgovor dejal, da bo župan sam pojasnil, kako bo ravnal glede odlikovanja. Glede sodelovanja med mesti pa je dejal, da to ni obremenjeno s politiko, čeprav se razume, da v času, ko potekajo vojne aktivnosti, sodelovanja med mesti ni, je še dejal.

Svetniki so na seji potrdili tudi parkirnine na parkirišču ob pokopališču Stožice. Na omenjenem parkirišču so na razpolago 104 parkirna mesta. Cena urnega parkiranja v dnevnem času, torej med 7. in 19. uro, bo določena v višini 0,70 evra, cena nočnega parkiranja bo znašala 1,80 evra na noč, cena mesečnega parkiranja pa bo v višini 36 evrov, je pojasnila Jasna Tušar iz mestnega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet.

Cena parkiranja se bo z uveljavitvijo odredbe pocenila glede na cene, ki so veljale do sedaj, ko je bil upravljalec parkirišča druga pravna oseba. Po uveljavitvi odredbe bodo na občini to parkirišče predali v poslovni najem javnemu podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice. Za navedeno parkirišče bo javno podjetje pobiralo parkirnino in na občini ocenjujejo, da bo to pomenilo rast prihodkov za 2300 evrov na mesec.