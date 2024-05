Listo kandidatov za evropske volitve vložila tudi SD

Listo kandidatov, na katere bodo stavili v boju za mesta v Evropskem parlamentu, so danes vložili v SD. Prepričani so, da se na volitve podajajo z verodostojno ekipo, ki lahko tudi v Evropi prinese spremembe. Za te je nujna močna socialna demokracija tudi na evropski ravni, zagotovilo zanjo pa je ekipa SD, so poudarili ob vložitvi liste.

"Če želiš stvari spreminjati na bolje, na domačem in seveda tudi evropskem političnem parketu, potrebuješ ekipo," je po vložitvi kandidatne liste na Državno volilno komisijo (DVK) dejal predsednik SD Matjaž Han. Čeprav velja, da politiki zmeraj trdijo, da so vsakokratne volitve prelomne, je prepričan, da bodo tokratne evropske volitve res prelomne tako za Slovenijo kot tudi za Evropo. "Če želimo imeti varno, mirno, predvsem pa razvojno Evropo, moramo imeti močno socialno demokracijo tudi v Evropi," je prepričan Han.

Lista @strankaSD za volitve v Evropski parlament je vložena. Se vidimo na volitvah, ki bodo 9. junija 2024. pic.twitter.com/zb2LJOQNOe — Matjaž Nemec (@MatjaNemec) May 6, 2024

Napovedujejo finančno skromno kampanjo

Kandidate stranke bo na volitve popeljal aktualni evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD), za njim se bodo na listi zvrstili nekdanja evropska poslanka Mojca Kleva Kekuš, minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek, nekdanja mladinska delegatka pri OZN, sicer pa predstavnica Mladega foruma Lucija Karnelutti, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež, podžupanja Velenja Aleksandra Vasiljević, član predsedstva SD Primož Brvar ter mednarodna sekretarka stranke in svetovalka ministrice za zunanje zadeve Neva Grašič. Listo zaključuje evropski poslanec Milan Brglez (SD/S&D).

V stranki ob visokem finančnem dolgu napovedujejo finančno skromno kampanjo. "Stisk roke, pogovor z ljudmi, predvsem pa vizija, kaj želimo, ne stane nič. Vsak dan bomo delali in poskušali prepričati čim več državljank in državljanov, da glasove namenijo naši stranki in da bo socialdemokratski glas Slovenije slišan tudi v Evropi," je poudaril prvak stranke.

K udeležbi na volitvah je v današnji izjavi pozval tudi nosilec liste Nemec. "Če boste dali svoj glas za Socialne demokrate, vam obljubim, da vam ne bo nikoli žal. Glas za Socialne demokrate pomeni glas za socialno, zeleno, varno, inovativno Evropsko unijo," je zatrdil.

Obljublja tudi, da bo "izjemno profilirana ekipa Socialnih demokratov" zastopala vrednote, ki so gradile Evropsko unijo. V luči tega je spomnil tudi na zvezo evropskih socialistov, da ne bodo sodelovali ali oblikovali koalicije s skrajno desnico.

Evropske volitve preizkus za SD

Tokratne evropske volitve bodo po aferi sodna stavba, ki ji je sledila tudi menjava vodstva stranke, preizkus tudi za SD. Han se nadeja enega poslanskega mandata. "Prvi človek stranke je zmeraj odgovoren za rezultat in temu primerno bomo naredili analizo po volitvah," je dejal o političnih posledicah, ki jih pričakuje po dnevu glasovanja.

DVK bo o veljavnosti vložene liste kandidatov odločala na eni od prihodnjih sej. Rok za vlaganje kandidatnih list se izteče 10. maja, doslej so to storile NSi, Vesna in SLS.