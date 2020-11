Levica vložila podpise za referendum o investicijah v vojsko

Zakonu, ki predvideva 780 milijonov evrov za vojaške naložbe v letih od 2021 do 2026, v štirih opozicijskih strankah LMŠ, SD, Levici in SAB nasprotujejo. Menijo, da bi morala vlada v času epidemije namesto v vojsko prioritetno vlagati v blaženje zdravstvene, socialne in gospodarske krize. Aktivno zbiranje podpisov za začetek referendumskih postopkov sta napovedali stranki Levica in SD.

Zbiranje 2.500 podpisov se je začelo preteklo soboto, dan po potrditvi zakona v DZ. Rok za zbiranje teh podpisov je bil sedem dni. Po vložitvi podpisov v državni zbor njegov predsednik razpiše 35-dnevni rok za zbiranje 40 tisoč podpisov za zahtevo za razpis referenduma.

Vlada je DZ sicer že predlagala sprejetje sklepa, da referendum o tem zakonu ni ustavno dopusten, kar je ministrstvo za obrambo podkrepilo s pridobljenim pravnim mnenjem. V primeru, da bi državni zbor sprejel sklep o nedopustnosti referenduma, koordinator Levice Luka Mesec napoveduje, da se bodo obrnili na ustavno sodišče, piše STA.

Tonin: Z zakonom končujemo desetletno zanemarjanje vojske

Z zakonom o investicijah v Slovensko vojsko bi po besedah ministra za obrambo Mateja Tonina končali njeno desetletno zanemarjanje, je pred dnevi opozoril. Varnostno okolje je vse bolj negotovo, na kar nas opominjajo tudi nedavni teroristični napadi v naši neposredni bližini, zato vse države pospešeno vlagajo v svojo varnost, je objavil na družbenem omrežju Twitter.

Minister za obrambo Matej Tonin Foto: STA

"Kdor nasprotuje temu, da odstotek proračuna namenimo varnosti, predlaga ukinitev Slovenske vojske," je še poudaril in v nadaljevanju zapisal: "Komur je odstotek proračuna preveč za varnost vojakov, naj pove, da mu njihova življenja niso pomembna. Zame so neprecenljiva!"

Tonin je na Twitterju še zagotovil, da ne kupujemo tankov, ampak kolesna transportna vozila, ki bodo našim vojakom zagotovila varen prevoz in ščitila njihova življenja. Prav tako je zanikal, da Slovenija kupuje bojne helikopterje, dejal je, da kupuje dva transportna helikopterja (tudi za potrebe zaščite in reševanja).

Ministrstvo: Za vzpostavitev in zagotavljanje vojaške zmogljivosti

Kot so zapisali na vladni strani ministrstva za obrambo, bodo na podlagi navedenega zakona vzpostavili in zagotavljali ključne vojaške zmogljivosti, določene s splošnim dolgoročnim programom razvoja in opremljanja Slovenske vojske ter srednjeročnimi obrambnimi programi. "Gre za postopno vzpostavljanje zmogljivosti, kjer bomo upoštevali tudi javnofinančne zmožnosti Republike Slovenije," so zapisali v sporočilu za javnost.

Zakon opredeljuje tudi nadzor porabe sredstev. Ta bo vzpostavljen na ravni vlade s potrjevanjem letnih programov investicij in na ravni državnega zbora z letnim poročanjem o izvajanju zakona. Foto: STA

Kot so dodali, bodo sredstva namenjena za opremo, ki omogoča dvojno rabo, tako da se bo vojaške zmogljivosti lahko uporabljalo tudi ob naravnih in drugih nesrečah, pri reševanju v gorah, prevozih ponesrečencev in novorojenčkov ter ob podpori drugim državnim organom (helikopterji, taktično transportno letalo, bolnišnica Role 2, transportna vozila in drugo).

"Čeprav so bile te investicije v večji meri načrtovane že v preteklosti, bomo šele s tem zakonom omogočili dolgoročno in stabilno financiranje Slovenske vojske. Ministrstvo bo lahko kot izvajalec investicij za njihovo izvajanje sklepalo pogodbe, s katerimi bo prevzemalo obveznosti za več let. Takšna rešitev je nujna, saj gre pri nabavah vojaške opreme in oborožitve za specifično tržišče ter daljše, tudi večletne dobavne roke. Izvedbo najpomembnejših dobav načrtujemo po letu 2023," so dodali.