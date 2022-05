Levica predlagala Natašo Sukič, kandidata SDS še ni

Na današnji izredni seji bodo med drugim glasovali o podpredsednikih DZ. Skupina poslank in poslancev je s prvopodpisanim Matejem T. Vatovcem za podpredsednico državnega zbora predlaga poslanko Natašo Sukič, medtem ko v strani SDS kandidata oziroma kandidatke ne bodo predlagali. Poleg tega bodo v državnem zboru danes potrjevali generalno sekretarko Uršulo Zore Tavčar ter imenovali predsednike in podpredsednike delovnih teles in glasovali o kandidatu za mandatarja Robertu Golobu.

Levica je v DZ že poslala predlog, njihova kandidatka za podpredsednico DZ je Nataša Sukič.

Poslanka Nataša Sukič je leta 1996 diplomirala na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in bila pred vstopom v politiko samozaposlena v kulturi. Bila je tudi urednica založbe ŠKUC in urednica oddaje na Radiu Študent. Med letoma 1997 in 2001 je bila zaposlena kot vodja odnosov z javnostjo v Cankarjevem domu. Od 2004 do 2018 je delovala kot voditeljica mednarodnih evropskih projektov (Equal, Progress, EuropeAid itn.) s področja nediskriminacije in upravljanja raznolikosti v zaposlovanju, bila je tudi generalna sekretarka Združenja slovenskih ustanov (ZSU).

Od leta 2018 je poslanka državnega zbora, kjer je med drugim delovala kot predsednica komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti ter članica več odborov. Pred tem je bila med letoma 2014 in 2018 mestna svetnica nekdanje koalicije Združena levica (zdaj Levica) v Mestni občini Ljubljana.

"Podpisniki in podpisnice smo prepričani, da je poslanka Nataša Sukič s svojimi širokimi kompetencami ter dolgoletnimi in raznolikimi izkušnjami, od kulture, umetnosti in človekovih pravic prek nevladnega sektorja do sfere političnega življenja, ter z izostrenim čutom za pravičnost primerna kandidatka, ki bo vršila nalogo podpredsednice državnega zbora z največjo odgovornostjo in predanostjo," so v Levici zapisali v predlogu.

Foto: Matija Sišnik Tretjega podpredsednika DZ bi morala predlagati SDS, a je po torkovem kolegiju vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec dejala, da kandidata oz. kandidatke ne bodo predlagali.

V SDS ne bodo predlagali predsednikov in podpredsednikov delovnih teles

Poslanke in poslanci bodo odločali tudi o predlogu odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles DZ, med mandatno-volilnimi zadevami pa jih čaka glasovanje o predlogu sklepa o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles DZ, predlog sklepa o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.

Kandidate za mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles DZ so morale stranke predlagati danes do 10. ure, a so v SDS že napovedali, da svojih kandidatov za ta mesta ne bodo predlagali. Razlog za to je nestrinjanje z razrezom, ki ga je v torek sprejel kolegij predsednice DZ.

Predsednik vlade Janez Janša je na Twitterju opozoril na nekorektno razdelitev delovnih teles.