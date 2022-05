Pahor ignoriral Goloba: to so novi veleposlaniki

Verjetni prihodnji predsednik vlade Robert Golob je v začetku maja povedal, da bodo, če Pahor teh pozivov ne bo upošteval, sprožili postopke za odpoklic in menjavo nekaterih veleposlanikov. Predsednik Pahor je sicer tovrstne pozive zavrnil že februarja. Odlog imenovanja kariernih veleposlanikov v okviru redne rotacije bi bil po njegovem mnenju neutemeljen in bi škodoval nemotenemu delu slovenske diplomacije in uveljavljanju zunanjepolitičnih interesov države v mednarodni skupnosti. Foto: Bojan Puhek