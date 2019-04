Levica na evropske volitve z obljubo o vrnitvi upanja

V Levici menijo, da je čas, da se ta tok obrne, zato zahtevajo nabor socialnih ukrepov in zeleni investicijski načrt, ki bo "prekinil to depresijo in dal ljudem polno zaposlenost, zelena delovna mesta in čim hitrejši prehod v brezogljično družbo", je povedala Tomićeva.

Na vprašanje o pričakovanjih glede na javnomnenjske ankete, ki Levici napovedujejo izvolitev enega evropskega poslanca, je Tomićeva odgovorila, da se "lahko zgodita tudi dva".

"Pomembno, da se v evropskem parlamentu širijo tudi glasovi naprednih levih strank"

V Evropskem parlamentu so nujno potrebne napredne leve sile iz osrednje in vzhodne Evrope, je dodala vodja politične skupine evropske levice Gabrielle Ziimmer. Po njenem mnenju je Tomićeva prava kandidatka, saj je pomembno, da se v Evropskem parlamentu slišijo tudi glasovi naprednih levih strank, ki se bodo zavzeli za solidarno, demokratično in ekološko EU.

Meces: Imamo Evropo dveh hitrosti

Koordinator Levice in osmi na njeni listi za evropske volitve Luka Mesec je opomnil na številne očitke, da Evropa ni demokratična, da ni nič naredila v boju proti podnebnim spremembam, da imamo Evropo dveh hitrosti. Evropa takšna ni postala sama po sebi, pač pa jo je sem pripeljala velika koalicija konservativcev, liberalcev in socialdemokratov.

Glas za Levico je zato po njegovih besedah glas za spremembo, za alternativo, za progresivno, socialno in okoljsko naravnano Evropo, ki "bo delala za vse, ne le za peščico".

Na kandidatni listi Levice so poleg Tomićeve in Mesca še Aleksander Sašo Slaček Brlek, Ana Štromajer, Danijel Rebolj, Urška Lipovž, Lovro Centrih in Alma Rekić.