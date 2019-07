Letališče Maribor v poskusno obratovanje pod državno DRI

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

DRI tako prevzema upravljanje letališča po tem, ko je Aerodrom Maribor v kitajski lasti januarja prekinil najemno pogodbo.

Z DRI ob tem sporočajo, da je njihova vloga začasna. Po trenutno veljavni pogodbi bodo letališče upravljali najkasneje do 31. decembra 2020. "V tem času bo Ministrstvo za infrastrukturo iskalo trajno rešitev glede nadaljnjega obratovanja letališča," sporočajo iz državne družbe.

Bodo lahko dostopali do letališča?

Čeprav je letališče v zadnjih letih povsem zamrlo in prek njega poteka malo potniškega prometa (lani skupno 2.700 potnikov), pa od tam vzleta službe nujne medicinske pomoči in tudi letala za obrambo proti toči.

Ena od potencialnih ovir za delovanje letališča, ki z danes pridobljenim poskusnim dovoljenjem spet lahko odpre vrata, pa so dostopne poti do letališča. Te namreč že leta niso v lasti države, temveč dosedanjega najemnika Aerodroma Maribor. Ker se je v preteklosti menjava upravljavca letališča izvajala s prodajo podjetja, to ni bil problem, saj je vsak novi upravljavec imel v lasti tudi dostopne poti. Tokrat pa je najemnik prekinil pogodbo, ker država ni našla drugega, pa pol leta kasneje upravljanje prenaša na državno podjetje. Dostopne ceste bodo torej ostale v lasti Aerodroma Maribor.

Na DRI sicer težav ne vidijo, že večkrat so poudarili, da je urejena stvarna služnost, za katero bo država Aerodromu plačevala. Medtem pa so nam v Aerodromu Maribor v torek zatrdili, da dogovora glede služnosti ni bilo. Več o tem v članku na tej povezavi: