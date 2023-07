Leta 2024 bomo doma še več dni kot letos

Za primerjavo, v letu 2022 smo imeli praznikov, ko smo bili prosti med tednom, osem, leta 2021 pa le šest od petnajstih mogočih. Leta 2024 bomo prosti kar 13 dni, nato pa se bo število dela prostih dni spet zmanjšalo.

Niso vsi prazniki tudi dela prosti dnevi

V Republiki Sloveniji imamo vsako leto 15 državnih praznikov. Vemo pa, da niso vsi državni prazniki tudi dela prosti dnevi. Takšnih dni je šest, in sicer dan Primoža Trubarja (8. junij), dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom (17. avgust), dan vrnitve Primorske k matični domovini (15. september), dan slovenskega športa (23. september), dan suverenosti (25. oktober) in dan Rudolfa Maistra (23. november).

Dela prosti dnevi pa so naslednji državni prazniki: novo leto (1. in 2. januar), Prešernov dan (8. februar), dan upora proti okupatorju (27. april), praznik dela (1. in 2. maj), dan državnosti (25. junij), dan spomina na mrtve (1. november) ter dan samostojnosti in enotnosti (26. december). Drugi dela prosti dnevi so še velika noč in velikonočni ponedeljek, binkošti, Marijino vnebovzetje (15. avgust), dan reformacije (31. oktober) in božič (25. december).

Leta 2024 bomo ob dela prostih dnevih za konec tedna doma le tri dni, vsi preostali prazniki oziroma dela prosti dnevi pa bodo med tednom. Vsako leto na nedeljo praznujemo veliko noč in binkoštno nedeljo, leta 2024 pa bo med koncem tedna (v soboto) še dan upora proti okupatorju, ki ga praznujemo 27. aprila.

Spodnja tabela prikazuje, kako so razporejeni prazniki v letu 2024, ki so dela prosti dnevi:

Kdaj bodo doma otroci?

Konec maja je vlada objavila tudi šolski koledar za leto 2023/2024. Učenci bodo v šolske klopi sedli v petek, 1. septembra 2023.

Prve počitnice v prihajajočem šolskem letu bodo v ponedeljek, 30. oktobra, učenci pa se bodo v šolo vrnili 3. novembra. Novoletne počitnice se začnejo v ponedeljek, 25. decembra, in trajajo do torka, 2. januarja 2024.

Zimske počitnice bodo tokrat med 19. in 23. februarjem začeli učenci z območja gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske statistične regije ter občin jugozahodne Slovenije: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel. Od 26. februarja do 1. marca pa bodo imeli počitnice v drugem delu države, ko bodo prosti učenci z območja jugozahodne Slovenije, koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske statistične regije.

Učenci bodo doma na slovenski kulturni praznik, v četrtek, 8. februarja, in na velikonočni ponedeljek, ki bo 1. aprila 2024, dan upora proti okupatorju pa bo v soboto.

Prvomajske počitnice se začnejo s soboto in trajajo do četrtka, 2. maja 2024, a ker je 3. maj 2024 pouka prost dan, učencem v šolo ne bo treba do ponedeljka.

Prvo ocenjevalno obdobje se bo končalo 31. januarja 2024, drugo pa 24. junija 2024. Učenci devetega razreda bodo izobraževanje končali nekoliko prej, in sicer 14. junija, ko bodo prejeli spričevala. V torek, 25. junija 2024, nato sledi dela prost dan državnosti, dva dni kasneje, 26. junija, pa se začnejo poletne počitnice, ki bodo trajale vse do 31. avgusta 2024.