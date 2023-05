Znan je šolski koledar za prihajajoče šolsko leto

Prve počitnice v prihajajočem šolskem letu bodo v ponedeljek, 30. oktobra, učenci pa se bodo v šolo vrnili 3. novembra. Novoletne počitnice se začnejo v ponedeljek, 25. decembra, in trajajo do torka, 2. januarja 2024.

Zimske počitnice bodo tokrat med 19. in 23. februarjem začeli učenci z območja gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske statistične regije ter občin jugozahodne Slovenije: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel. Od 26. februarja do 1. marca pa se začnejo počitnice za drugi del države, ko bodo prosti učenci z območja jugozahodne Slovenije, koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske statistične regije.

Učenci bodo doma na slovenski kulturni praznik, v četrtek, 8. februarja, in velikonočni ponedeljek, ki bo 1. aprila 2024. Medtem dan upora proti okupatorju pade na soboto.

Prvomajske počitnice se začnejo s soboto in trajajo do četrtka, 2. maja 2024. A ker je 3. maj 2024 pouka prost dan, učencem v šolo ne bo treba do ponedeljka.

Prvo ocenjevalno obdobje se bo zaključilo 31. januarja 2024, drugo pa 24. junija 2024. Učenci devetega razreda bodo izobraževanje zaključili nekoliko prej, in sicer 14. junija, ko bodo prejeli spričevala. V torek, 25. junija 2024, nato sledi dela prost dan državnosti, dva dneva kasneje, 26. junija, pa se začnejo poletne počitnice, ki bodo trajale vse do 31. avgusta 2024.