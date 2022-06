Lej, ALEJA SKY ima največji trampolin na svetu

Oglasno sporočilo

Obiskovalci bodo lahko preizkusili točno tak trampolin, kot ga uporabljajo najboljši akrobati na svetu. Foto: Robert Krumpak

Na ALEJI SKY bo na voljo vsak dan v tednu skozi vse poletje od 9. do 22. ure, ob nedeljah pa do 21. ure. Poleg največjega trampolina, ki bo velik 12 x 12 metrov, bodo za najmlajše obiskovalce na voljo še manjši trampolini.



Za najmlajše obiskovalce bodo na voljo še manjši trampolini. Foto: Robert Krumpak Poleg največjega trampolina, ki bo velik 12 x 12 metrov, bodo za najmlajše obiskovalce na voljo še manjši trampolini.

Direktor ALEJE Toni Pugelj je predstavil največji trampolin na svetu. Foto: Robert Krumpak

"Največji trampolin na svetu bo prav pri nas na ALEJA SKY prvič odprt tudi za obiskovalce, vsak dan. Naj ob tem dodam, da nas veseli, da lahko obiskovalcem ponudimo več kot le nakupovanje, saj omogočamo številne možnosti za preživljanje prostega časa. To so zabava, športne aktivnosti, dogajanja, doživetja in tudi pestra kulinarična ponudba z raznoliko izbiro okusov iz različnih držav. Ravno zaradi tega edinstvena streha postaja vedno bolj priljubljena točka tudi za dogodke in doživetja," je dejal direktor ALEJE Toni Pugelj.

Tudi direktor ALEJE je preizkusil največji trampolin na svetu. Foto: Robert Krumpak

Največji trampolin na svetu so ustvarili Dunking Devils v sodelovanju s ponudnikom trampolinov. Ta vsako leto poleti krasi dogodek Odbito na Ljubljanici, prav tako pa je pred kratkim stal tudi v znamenitem Los Angelesu.

Topli poletni večeri v ALEJI kar kličejo po preživljanju prostega časa ob osvežilni pijači v prijetnem ambientu z glasbo v živo. Vsako sredo zvečer prirejajo kino pod zvezdami z najboljšimi filmskimi uspešnicami. Do zdaj so predvajali že filma Top Gun: Maverick in Jurski svet: Prevlada, junija pa se bosta zvrstila še Kozmoblisk in Elvis.

Prav tako na ALEJI SKY ob četrtkih organizirajo koncerte na prostem. Do zdaj so že gostili Pera Lovšina, včeraj pa je nastopila skupina Bepop. Junija bodo priredili še koncerta Jureta Lesarja in Emkeja.

Ob petkih zvečer lahko pridejo obiskovalci razmigati svoje boke ali preprosto uživat v divjih ritmih latinskoameriške glasbe, ko jih bo v plesne ritme zazibal DJ.

Nedelje so v Planetu Lollipop rezervirane za najmlajše, kjer jih razveseljujejo priljubljene otroške gledališke predstave.

Medtem ko ALEJA praznuje drugo obletnico delovanja, pa je njihov magični darilni bon Desetak dopolnil že deset let. Ob tej priložnosti so spremenili njegovo vizualno podobo, tako da je postal še bolj privlačen za kupce. Desetak je lahko izjemno uporabno darilo za vaše najbližje, unovčite pa ga lahko v vseh prodajalnah, gostinskih in storitvenih lokalih.

Nakupovalno središče ALEJA upravlja podjetje SES – Spar European Shopping Centers. ALEJA se nahaja na 32 tisoč kvadratnih metrov najemnih površin, v njej je 80 trgovin in lokalov. Najsodobnejše nakupovalno središče navdušuje s svojimi številnimi arhitekturnimi posebnostmi, ALEJO SKY z bogato kulinarično ponudbo ter ozelenjeno aktivno streho z večnamenskim športnim igriščem. Zagotovljenih je 200 parkirnih mest za kolesa, 13 polnilnic za električna vozila, kar je največji prostor v Sloveniji za polnjenje električnih vozil naenkrat, "car sharing", postaja za izposojo koles BicikeLJ, avtobusno postajališče in kolesarski poligon. Lani je nakupovalno središče ALEJA, ki se je odprlo maja 2020, prejelo prestižno svetovno nagrado Global RLI Award v kategoriji Mednarodna nakupovalna središča – novogradnje. Več informacij na www.aleja.si.

SES – Spar European Shopping Centers je razvijalec, graditelj in upravljalec nakupovalnih središč v šestih državah. Podjetje trenutno upravlja 30 nakupovalnih središč v osrednji, južni in vzhodni Evropi ter nakupovalno ulico na Dunaju. Leta 2020 so bila nakupovalna središča v vseh državah vseskozi odprta, vendar pa je morala zaradi zaprtja države večina trgovin ostati zaprta več tednov oz. mesecev. Hitri komunikacijski kot tudi tehnično inovativni ukrepi SES-a v času pandemije covid-19 so kljub temu omogočili varno nakupovanje in dobro obiskanost. V letu 2020 so najemniki v nakupovalnih središčih SES-a ustvarili 2,45 milijarde evrov bruto prodaje. Podjetje SES je v Avstriji in Sloveniji vodilno na trgu v poslovnem segmentu velikih nakupovalnih središč. SES je del skupine SPAR Austria.

Naročnik oglasnega sporočila je ALEJA D.O.O.