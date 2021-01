Lani v Sloveniji umrlo največ ljudi po letu 1945

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po začasnih podatkih se je od začetka januarja do konca novembra lani rodilo 16.897 otrok, 20.634 prebivalcev pa je umrlo. Rojenih je bilo v primerjavi z istim obdobjem leto prej 5,3 odstotka manj, umrlih pa 10,2 odstotka več, piše STA.

Mesec z najvišjim številom umrlih je bil do novembra lani januar 2017, ko je umrlo 2.425 ljudi. V Sloveniji je tedaj dosegla vrhunec sezonska gripa, ki je bila v zimski sezoni 2016/2017 razširjena po vsej Evropi. Vse do epidemije covid-19 je bil 29. januar 2017 tudi edini dan v zadnjih 20 letih, ko je število umrlih v enem dnevu preseglo sto. Takrat je namreč umrl 101 človek.

Po začasnih podatkih je bil november 2020 prvi mesec v zadnjih 20 letih, v katerem je umrlo več kot tri tisoč prebivalcev. V 18 dneh tega meseca je umrlo po 100 ali več ljudi na dan. V povprečju sta novembra umrla 102 prebivalca na dan, medtem ko je novembra 2019 povprečno umrlo 54 prebivalcev dnevno. Največ jih je lani umrlo 23. in 26. novembra, in sicer po 123. Teden z največjim številom umrlih novembra lani je bil od 23. do 29. novembra, ko je umrlo 777 prebivalcev, piše STA.

Umrlo skoraj 12 odstotkov več prebivalcev kot v preteklih letih

Statistiki ocenjujejo, da je v času od 1. do 20. decembra lani umrlo 2.097 prebivalcev, končno število vseh umrlih v preteklem letu pa bo po njihovih ocenah najvišje letno število umrlih po koncu 2. svetovne vojne. Začasne podatke za december bodo sicer objavili 5. februarja.

Presežna umrljivost, torej presežek števila umrlih v primerjavi s povprečnim številom oseb, umrlih v preteklih letih v enakem obdobju, je v prvih 11 mesecih lanskega leta znašala 11,9 odstotka. To pomeni, da je v omenjenem obdobju umrlo 11,9 odstotka več prebivalcev kot povprečno v enakem obdobju v letih od 2015 do 2019.

Število umrlih v posameznem mesecu je lani v primerjavi s povprečji istih mesecev v letih od 2015 do 2019 najbolj izrazito odstopalo v novembru. Umrlo je namreč 89,2 odstotka več prebivalcev kot povprečno novembra v letih med 2015 in 2019, še piše STA.