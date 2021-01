Novo: šole zaprte vsaj do 18. januarja #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pravkar poteka popoldanska novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri sodelujejo minister za notranje zadeve Aleš Hojs, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in vladni govorec Jelko Kacin. Novinarsko konferenco v živo spremljamo na Siol.net.

V sredo so ob opravljenih 6.370 PCR-testih odkrili 2.040 novih okužb. Delež pozitivnih PCR-testov je tako znašal 32,1 odstotka. Opravili so tudi 11.910 hitrih antigenskih testov (HAT) in ugotovili 623 primerov okužbe. Delež pozitivnih pri HAT je znašal 5,2 odstotka.

Šole zaprte vsaj še do 18. januarja

Zaradi slabšanja epidemioloških razmer je vlada danes sprejela odločitev o podaljšanju veljave večine obstoječih odlokov, vključno s spremembo odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, je povedal Kacin.

Na podlagi mnenja strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 se je vlada odločila, da odlok podaljša za sedem dni, in sicer do 18. januarja, je še povedal.

Še vedno pa velja, da ni več prepovedano zbiranje ljudi v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, je dodal.

Na meji ne bo več testiranja

Notranji minister Aleš Hojs je dejal, da bo dd sobote mogoče prehajati mejne prehode in kontrolne točke z negativnimi tako PCR kot hitrim testi, na meji pa ne bo več testiranja.