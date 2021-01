V Sloveniji so v sredo ob opravljenih 18.280 testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 2.663 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih 14,6 odstotka vseh testiranih. Včeraj je umrlo še 23 bolnikov z boleznijo covid-19, od začetka epidemije pa skupaj že 2.922. Vladni govorec Jelko Kacin je na današnji novinarski konferenci sporočil, da je komisija glede smrti osebe po cepljenju proti covidu-19 ugotovila, da smrt ni nastopila zaradi cepljenja, ampak zaradi zdravstvenih težav, ki jih je oseba imela že pred cepljenjem.

Novinarsko konferenco o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri sodelujeta redni profesor na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani Borut Štrukelj in vladni govorec Jelko Kacin, s pričetkom ob 10. uri v živo spremljamo na Siol.net.

Po podatkih vlade so v sredo ob opravljenih 6.370 PCR-testih odkrili 2.040 novih okužb. Delež pozitivnih PCR-testov je tako znašal 32,1 odstotka. Opravili so tudi 11.910 hitrih antigenskih testov (HAT) in ugotovili 623 primerov okužb. Delež pozitivnih pri HAT je znašal 5,2 odstotka. Sredino veliko število hitrih testov je sicer mogoče pripisati razširjeni možnosti brezplačnega testiranja, ki ga od ponedeljka izvajajo v številnih zdravstvenih domovih.

V bolnišnicah se je v sredo zdravilo 1.169 bolnikov, od tega 189 na intenzivni negi. Iz bolnišnične oskrbe so včeraj odpustili 84 bolnikov, na novo pa sprejeli skupno 95 ljudi. Včeraj je umrlo še 23 ljudi, od tega 19 v bolnišnicah in štirje v domovih za starejše.

V ljubljanskem kliničnem centru, kjer se je danes zdravi 318 pacientov, od tega 51 na intenzivni negi, pa se medtem že pripravljajo na povečano število obolelih. V sredo je bilo v domovih za starejše na novo okuženih 21 stanovalcev in 17 zaposlenih. Iz petih posebnih socialnovarstvenih zavodov pa se je včeraj na novo okužilo osem stanovalcev in štirje zaposleni, skupaj torej 50.





Smrt ni nastopila zaradi cepljenja

Kot je uvodoma na današnji novinarski konferenci o izzivih bolezni covid-19 dejal uradni vladni govorec Jelko Kacin, smrt za katero je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v začetku tedna prejel prijavo, ki sočasno sovpada s cepljenjem v enem od domov za starejše občane, ni povezana s cepljenjem.

Kot je dejal Kacin, je ministrstvo za zdravje 5. januarja imenovalo Komisijo za ugotavljanje povezave med cepljenjem proti covidu-19 in neželenim dogodkom za podajo ocene ali gre za vzročno povezanost. Komisija, ki jo sestavljajo štirje člani: strokovnjak s področja infektologije, epidemiologije, kardiolog internist in predstavnik Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke, je včeraj podala mnenje, da povezava med smrtjo in cepljenjem ni verjetna. "Smrt tako ni nastopila zaradi cepljenja proti covidu-19, ampak zaradi zdravstvenih težav, ki jih je oseba imela že pred cepljenjem," je dejal Kacin.

O cepivu Moderna

Redni profesor na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani Borut Štrukelj pa je na današnji novinarski konferenci spregovoril o cepivu, ameriškega podjetja Moderna, ki je včeraj dobilo zeleno luč Evropske komisije, potem ko je Evropska agencija za zdravila (Ema) priporočila izdajo pogojnega dovoljenja za uporabo tega cepiva za osebe, starejše od 18 let.

"Včeraj je bil dan D za novo cepiva Moderna. Evropska agencija za zdravila je v dopoldanskem času dala pozitivno mnenje. Ob 17. uri pa je cepivo potrdil še Generalni direktorat v Bruslju in tako smo v enem dnevu dobili novo, drugo cepivo," je uvodoma dejal Štrukelj.

Redni profesor na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani Borut Štrukelj Foto: STA

Kot je v nadaljevanju povedal, gre za RNA cepivo in nima vpliva na človeški genom. "Ena viala cepiva, ki se lahko uporabi na starejših od 18 let, ima 10 odmerkov," je dejal in dodal, da študije na nosečnicah, doječih materah in mlajših od 18 let pri tem cepivu niso bile opravljene.

Kako dolgo bo cepivo učinkovalo, še ni jasno, saj študije, kot je to običajno, še potekajo, je opozoril profesor Štrukelj. "Zaščita sicer nastopi dvanajsti dan po drugem odmerku. Poteka pa razprava o tem, da bi drugo cepljenje prestavili na kasnejši dan, kar Evropska agencija za zdravila tudi dopušča," je pojasnil.

V torek padel rekord

V torek smo v Sloveniji potrdili rekordno število okužb - 3.354. Vir za takšen porast pa naj bi bili, po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, zasebna in družinska druženja v času praznikov.

Tudi vladni govorec Jelko Kacin je na včerajšnji novinarski konferenci opozoril, da težava še naprej ostajajo druženja. "Zasebno druženje in prijateljevanje. To se vleče že od 1. novembra, ko so se začele priprave na martinovanje," je opozoril. "Dva konca tedna so bile zidanice polne in še vedno zidanice dajejo v najem. Ljudje se ukrepov čez teden držijo, potem pa za konec tedna v zidanicah nadoknadijo vse," je opozoril vladni govorec, ki med drugim še meni, da k okužbam pripomore tudi nedosledno upoštevanje priporočil o nošenju zaščitnih mask.

"Slovenija se deli na urbani del in na podeželje. In na podeželju se maske nosijo bistveno manj kot v urbanih središčih, kar zdaj potrjujejo tudi hitri testi," je bil oster Kacin. "Vsak od nas je tisti, ki mora prevzeti odgovornost," je še poudaril in hkrati še enkrat pozval k spoštovanju ukrepov proti širitvi koronavirusa.