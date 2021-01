Nov žarek upanja: zelena luč za še eno cepivo proti novemu koronavirusu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska agencija za zdravila (Ema) je danes priporočila izdajo dovoljenja za pogojno uporabo cepiva proti novemu koronavirusu za osebe, starejše od 18 let, ki ga je razvilo ameriško podjetje Moderna. Cepivo mora za prodajo na evropskem trgu dobiti še zeleno luč Evropske komisije. To je drugo cepivo proti novemu koronavirusu, ki ga je odobrila Ema.

"To je dobra novica za naša prizadevanja, da Evropejcem zagotovimo več cepiva proti covidu-19," je v prvem odzivu tvitnila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Zagotovila je, da si prizadevajo, da bo cepivo čim prej dokončno odobreno in na voljo v EU. Evropska komisarka za zdravje Stella Kiriakides pa je sporočila, da bo odobritev komisije sledila v kratkem, poroča STA.

Modernino cepivo je po cepivu ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha drugo cepivo proti novemu koronavirusu, ki je dobilo zeleno luč za pogojno uporabo v Evropski uniji. Komisija je z Moderno sklenila dogovor o nakupu do 160 milijonov odmerkov cepiva.

Obe cepivi temeljita na inovativni tehnologiji informacijske RNK

Tako Pfizerjevo cepivo kot cepivo Moderne temeljita na inovativni tehnologiji informacijske RNK, ki je do zdaj še niso uporabljali. Sestavljeni sta iz genetske informacije RNK, zaradi česar celice v telesu začnejo ustvarjati protein S, na kar se bo odzval posameznikov imunski sistem ter začel ustvarjati protitelesa in celice T, katerih glavni namen je prepoznavanje in uničevanje invazivnih patogenov ali okuženih celic, navaja STA.

Lažje shranjevanje cepiva Moderne

Medtem ko je treba Pfizer-BioNTechovo cepivo hraniti pri temperaturah okoli -70 stopinj Celzija, je shranjevanje cepiva Moderne mogoče šest mesecev pri do -20 stopinjah Celzija, kar so standardne temperature pri gospodinjskih in medicinskih zamrzovalnikih, poroča STA.