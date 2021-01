Rusi sredi epidemije množično na praznično smučanje #video

V Rusiji so se po pravoslavnem koledarju začeli božični prazniki, zaradi omejitve mednarodnih potovanj pa so Rusi letos množično zasedli domača smučišča.

Z novim letom so se v Rusiji začele zimske počitnice, ki bodo trajale do 11. januarja, v tem obdobju pa po pravoslavnem koledarju praznujejo tudi božič.

V Rusiji so številke novih okužb s koronavirusom in smrti zaradi covid-19 še vedno visoke, toda prosti dnevi, obilica snega in odsotnost omejitev za dejavnosti na prostem so na tamkajšnja smučišča privabili množice ljudi.

Med drugim je Reuters o precejšnji gneči poročal iz smučarskega središča Soročani, ki je kakšnih 50 kilometrov severno od Moskve.

Tam v aktualni zimski sezoni pričakujejo rekorden obisk, saj so vremenske razmere zelo ugodne, ob tem pa se je zaradi omejitev potovanj v tujino večina Rusov odločila za smučanje na domačem snegu.

Na ruskih smučiščih so sicer v vseh notranjih prostorih, garderobah in gostinskih lokalih obvezne zaščitne maske, a po poročanju Reutersa mnogi smučarji teh niso nosili ne v zaprtih prostorih ne na prostem.

Rusi stavijo na domače cepivo

V Rusiji, kjer imajo četrto najvišje število potrjenih okužb s covid-19 na svetu, se ob drugem valu okužb s koronavirusom niso odločili za tako strogo zaprtje države kot spomladi. Zdaj se zanašajo na svoje cepivo Sputnik V, s katerim so po navedbah ruskih medijev do 4. januarja opravili že milijon cepljenj.

