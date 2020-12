Srbi množično na sneg: "Smučanje je eden najvarnejših športov" #video

Čeprav dnevno potrdijo več tisoč novih okužb s koronavirusom, so se v Srbiji odločili, da dovolijo odprtje smučišč. Po poročanju Reutersa so se pretekli konec tedna Srbi množično odpravili na bele strmine Kopaonika, največjega smučarskega središča v Srbiji, ki leži nedaleč od meje s Kosovom.

"Ljudem se ni treba bati, smučanje je samo po sebi eden najvarnejših športov," je za Reuters izjavil tamkajšnji učitelj smučanja Filip Filipović ter dodal, da so smučarji zaščiteni z maskami, rokavicami in smučarskimi očali.

"Smučanje imam tako rada, da sem prišla kljub strahu pred okužbo," pa je izjavila smučarka iz Niša, ki so jo novinarji Reutersa srečali na smučišču, "vsi pazimo nase in nosimo maske. Enako počnemo tudi doma, pazimo nase, kolikor lahko, in do zdaj je bilo vse v redu."

Da bi zmanjšali stike med smučarji in s tem možnost prenosa virusa, so kapacitete žičnic zmanjšali za polovico. Za zdaj delujejo le sedežnice, kabinske žičnice še niso zagnali, na vseh napravah pa je obvezno nošenje zaščitnih mask.

"Če se bomo držali zaščitnih ukrepov, lahko upamo na uspešno sezono," je za Reuters dejal Dejan Ćika, direktor podjetja, ki upravlja smučišča v Srbiji, "letos pričakujemo več gostov iz Srbije, ki so v prejšnjih letih odhajali smučat v tujino, letos pa bodo ostali doma."

V Srbiji so do zdaj potrdili okoli 300 tisoč okužb s koronavirusom, dodaja Reuters. Umrlo je več kot 2.600 ljudi, bolnišnice so na mejah zmogljivosti, v njih se trenutno zdravi skoraj deset tisoč ljudi s covid-19.

Zaradi premalo smučarjev ustavili naprave na Rogli



Potem ko so na Rogli v soboto zagnali prve smučarske naprave v sezoni 2020/2021, so jih s torkom znova ustavili. "Kljub veliki želji upravljavcev smučišča in smučarjev se je izkazalo, da je dejansko število smučarjev zelo majhno," so sporočili iz podjetja Unitur in majhen obisk pripisali omejitvi gibanja na občine, "ker smo gospodarski subjekt, ki mora v tej nepredvidljivi situaciji ravnati še posebej odgovorno, smo bili primorani sprejeti odločitev, da se smučišče Rogla ponovno zapre."

