V Sloveniji so v četrtek ob opravljenih 5.259 PCR-testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1.596 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih 30,3 odstotka testiranih. S hitrimi antigenskimi testi (HAT) je bilo testiranih 9.459 oseb, pozitivnih jih je bilo 449 oziroma 4,7 odstotka. Skupaj je tako na novo okuženih 2.045 oseb, kar je 618 oseb manj kot dan prej. Umrlo je 25 ljudi, je objavila vlada.

Trenutno je 22.475 aktivnih primerov okužbe, kažejo podatki Covid-19 Sledilnika. Po vladnih podatkih je hospitaliziranih 1.160 oseb, od tega 191 na intenzivni negi. Hospitaliziranih je devet ljudi manj kot v sredo, na intenzivni negi pa sta dve osebi več.

V sredo so po vladnih podatkih ob 18.280 hitrih in PCR-testih potrdili 2.663 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 23 covidnih bolnikov. V bolnišnicah so zdravili 1.169 covidnih bolnikov, 189 jih je potrebovalo intenzivno nego. Po podatkih za sredo so v povprečju v zadnjih 14 dneh potrdili 1.064,9 okužbe na sto tisoč prebivalcev, v zadnjih sedmih dneh pa 583 na sto tisoč prebivalcev. Najmanj okužb imajo v primorsko-notranjski regiji, daleč največ primerov pa v Posavju.

Vlada je tako na četrtkovi seji podaljšala večino protikoronskih omejitev, tudi zaprtje šol, razen tistih za otroke s posebnimi potrebami. Vrtci bodo še naprej zagotavljali le nujno varstvo, zapirajo se smučišča, v soboto tudi muzeji in galerije, od sobote bodo znova ustavljeni treningi vseh športnikov z izjemo vrhunskih, poklicnih ter reprezentančnih kadetov in mladincev. Se pa na primer odpira medicinska pedikura.

Rekordno število okuženih v Sloveniji smo potrdili v torek: 3.354. Vir za takšen porast naj bi bila po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) zasebna in družinska druženja med prazniki.

Predsedniki koalicijskih strank SDS, SMC in NSi, Janez Janša, Zdravko Počivalšek in Matej Tonin, bodo danes družno stopili pred novinarje in spregovorili o boju vlade z epidemijo covid-19.