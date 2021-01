Včeraj ustavljeno množično testiranje v Ljubljani naj bi danes ponovno steklo

Zdravstveni dom Ljubljana je v četrtek začasno ustavil množično testiranje na novi koronavirus s hitrimi antigenskimi testi. Kot so povedali, so se za to odločili na podlagi začasne odločbe javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). Inšpekcija je po pisanju STA ugotovila, da so paličice za odvzem brisa, ki jih uporabljajo, neznanega proizvajalca in brez predpisanih oznak.

Problematična naj bi bila paličica za jemanje brisa iz grla

Direktor Zdravstvenega doma Ljubljana Rudi Dolšak je v oddaji Tarča na Televiziji Slovenija pojasnil, da so z antigenskim testom prejeli dve paličici za jemanje brisov. Inšpektorji pa so na terenu videli dodatno pakirano tudi paličico za jemanje brisa iz grla, zato je ministrstvo z začasno odločbo ustavilo testiranje, češ da vodi postopek inšpekcijskega nadzora nad proizvajalcem.

Danes naj bi dobili nove palčke

Eden od lastnikov podjetja Majbert Pharm, ki je državi dobavilo pol milijona hitrih antigenskih testov, Klemen Nicoletti je v sinočnji oddaji Tarča zatrdil, da bodo danes zjutraj na testirna mesta po državi dostavili dodatne palčke za jemanje brisov, tako da se bo množično testiranje na okužbo lahko nadaljevalo, je poročala STA.

Nicoletti je pojasnil, da je bila ob testu sprva priložena paličica, ki je ustrezna za jemanje brisa tako iz nosu kot iz grla. Nato so na prošnjo ministrstva za zdravje, ki je bilo naročnik posla, dobavili še paličico, namenjeno le za jemanje brisa iz nosu, ki pa ni imela potrebnih oznak. Zdaj bodo na testirna mesta dostavili nove palčke, za katere so po podjetnikovih besedah plačali 14 centov na kos. Neuporabljene palčke iz kompleta, ki jih ne bodo uporabljali, bodo poskušali prodati, je pisala STA.

V Ljubljani naj bi danes ponovno steklo množično testiranje

Testiranje naj bi tako danes ponovno steklo v Ljubljani, pa tudi v Zagorju ob Savi, kjer so po poročanju Radia Slovenija ustrezno opremo že prejeli. V Medvodah testiranja danes ne bo zaradi premajhnega števila prejetih testov.