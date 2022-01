Kustečeva: Vse ukrepe bomo izvedli prej kot pa zaprli šole

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šole po besedah ministrice Simone Kustec lahko predlagajo, da se izobraževanje prenese na daljavo. "A v takih primerih bo šlo za posamezne primere," je pojasnila. "Naredili bomo vse, da to ne bo sistemska odločitev," je dodala. Foto: Ana Kovač

Zaradi spoštovanja epidemioloških ukrepov je stanje glede okužb z novim koronavirusom v šolah in vrtcih obvladljivo, je dejala ministrica za izobraževanje Simona Kustec. Če bo okužb zaradi preteklih praznikov več, kar se bo pokazalo konec tega ali v začetku prihodnjega tedna, se bodo odzvali. A zapiranje šol po njenem naj ne bi bil sistemski ukrep.

"Vse ukrepe bomo izvedli prej kot pa zaprli šole," je zagotovila ministrica za izobraževanje, znanost in šport na današnji novinarski konferenci, sicer namenjeni predstavitvi dosežkov pri predsedovanju Slovenije Svetu EU na področjih znanosti, izobraževanja, športa in mladine ter kulture.

Po njenih besedah se na ministrstvu zavedajo, da zaradi božično-novoletnih praznikov prihajajo zahtevni dnevi in da bodo imele nekatere šole veliko dela zaradi večje obolevnosti in karanten. S temi šolami bodo po njenem zagotovilu v stiku in bodo skupaj iskali načine, kako organizirati delo.

"Naredili bomo vse, da to ne bo sistemska odločitev"

Šole po njenih besedah lahko predlagajo, da se izobraževanje prenese na daljavo. "A v takih primerih bo šlo za posamezne primere," je pojasnila. "Naredili bomo vse, da to ne bo sistemska odločitev," je dodala.

Tistih, ki se ne želijo samotestirati na novi koronavirus in se zato izobražujejo na daljavo, je po podatkih šol en odstotek, je povedala ministrica. Po njenih besedah se v skladu s strokovnimi ocenami njihovega znanja ne preverja.

Glede na pogovore z Zavodom za šolstvo v zadnjih dneh o ocenjevanju tistih, ki pouku sledijo v prostorih šole, pa je strokovna usmeritev ta, da ostaneta dve ocenjevalni obdobji, medtem ko naj se število ocen zmanjša, je pojasnila.

Kustečeva o šolanju otrok s posebnimi potrebami

Na novinarsko vprašanje, povezano z odločitvijo zagovornika načela enakosti, da je ministrstvo kršilo prepoved diskriminacije, ko učenki s posebnimi potrebami ni omogočilo fizične pomoči spremljevalke pri šolanju na daljavo, pa je svoj odziv napovedala po pridobitvi vseh ustreznih informacij.

Glede na zagovornikovo odločitev, objavljeno v torek, šoloobveznim otrokom s posebnimi potrebami, ki so upravičeni do spremljevalca za fizično pomoč pri pouku, ta pomoč pripada tudi, ko morajo zaradi invalidnosti ali zdravstvenega stanja šolanje nadaljevati na daljavo.