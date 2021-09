Kustečeva študentom in profesorjem: Ta čas potrebuje prodorne in strpne stebre razuma

Čas, ki ga živimo po vsem svetu, potrebuje odločne, razumne, prodorne in hkrati spoštljive, sodelovalne ter strpne stebre razuma. Vse to za odporno in boljšo družbo prihodnosti predstavljajo prav študenti in profesorji, je ministrica za izobraževanje Simona Kustec navedla v poslanici ob začetku novega študijskega leta.

Študijsko leto, ki se začenja v petek, naj bo posebno, a to še najmanj zaradi bolezni covid-19, je poudarila ministrica za izobraževanje, znanost in tehnologijo. Razsežnosti in mogoče odgovore za sobivanje z novim koronavirusom po njenih besedah poznamo prav zahvaljujoč znanju in razumu. "Sta pa prav znanje in razum tista, ki nas lahko vsakodnevno presenečata, nam pomagata odkrivati nove poglede, celo nove svetove in vesolja," je poudarila. Po njenih besedah si moramo le želeti in se potruditi, da to poiščemo in osvojimo. Tako kot se moramo potruditi ter znati ta znanja ponuditi in prenesti dalje, je dodala.

V prve letnike prihaja 14.800 študentk in študentov

V petek bo v predavalnice vstopilo približno 61.500 študentk in študentov na visokošolskem ter deset tisoč na višjem strokovnem izobraževanju. To bo prvič za nekaj manj kot 13.500 bruck in brucev ter za skoraj 1.300 študentk in študentov v višjem strokovnem izobraževanju.

Želi jim, da bi se njihova znanja in izkušnje v novem študijskem letu vidno bogatile in da bi jih na študijskih poteh spremljalo veliko vztrajnosti, predanosti, potrpežljivosti, pa tudi prepotrebne sreče in svobodnih prostih trenutkov. Prav tako jim je zaželela veliko zavedanja, da bodo že čez nekaj let prav s temi znanji sooblikovali ne zgolj osebne, ampak našo skupno družbo prihodnosti.

Tako študentom kot profesorjem in vsem drugim zaposlenim v visokem šolstvu in višjem strokovnem izobraževanju želi znanju predan, radoveden, iskriv in pogumen tako prvi dan kot tudi vse preostale dni novega študijskega leta.