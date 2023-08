Kučan: Govorijo, da je to levičarska izmišljotina

"Gotovo veste, da je v naši desni prevladujoči stranki velika skepsa do tega, kar imenujemo podnebne spremembe, češ da so te levičarska izmišljotina. Govori se, da naj bi bil to trojanski konj, skozi katerega se želi nazaj pritihotapiti socializem," je v Delovnem podkastu dejal prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan.

"Državljani so bili v teh dneh na svojevrstnem referendumu in so povedali, kakšno državo si v resnici želijo – da si želijo državo solidarnosti, sodelovanja, vključevanja in medsebojne pomoči. Torej drugačno od tega, kar se govori, da bi morali vzpostavljati," je v pogovoru dejal Kučan in dodal, da so ljudje dali jasno ​vedeti, da jih politične delitve ne le ne zanimajo, ampak da so daleč od njih.

Kučan pravi, da ga enotnost politike pri pomoči ljudem, prizadetim v poplavah, ne skrbi, skrbi pa ga neenotnost glede podnebnih sprememb. "Gotovo veste, da je v naši desni prevladujoči stranki velika skepsa do tega, kar imenujemo podnebne spremembe, češ da so te levičarska izmišljotina. Govori se, da naj bi bil to trojanski konj, skozi katerega se želi nazaj pritihotapiti socializem," je dejal. Če se na naravo teh sprememb gleda tako, je po njegovem mnenju o dolgoročni enotnosti v slovenski politiki težko govoriti.

Kučan: Logar je neiskren

SDS po Kučanovih besedah uporablja trike, ki preprečujejo, da bi se uspešneje reševale težave v slovenski družbi, in tako otežuje, da bi se ukvarjali s prihodnostjo. Meni sicer, da Slovenija potrebuje žlahtno konservativno stranko. "Za Anžeta Logarja pa ne morem reči drugače, kot sem rekel že v času predsedniške kampanje – da je neiskren," pa je komentiral politični potencial poslanca SDS.