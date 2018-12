Kristjani po vsem svetu so opolnoči, ko so po cerkvah potekale polnočnice, pričakali božič, s katerim obeležujejo dan Jezusovega rojstva. Nadškofa Stanislav Zore in Alojzij Cvikl sta polnočnici darovala v stolnih cerkvah ljubljanske in mariborske nadškofije. Cvikl je ob tem dejal, da sveta noč nagovarja vsakega, predvsem tiste, ki odprejo srce.

Mariborski nadškof Cvikl je med pridigo pri polnočni maši dejal, da veselo oznanilo, ki ga prinaša rojstvo odrešenika, ni namenjeno močnim in pomembnim ljudem tega sveta, ampak predvsem "tistim, ki imajo odprto srce, ki hrepenijo po pravi sreči in miru". Upanje, ki ga prinaša odrešenik, tudi ni grajeno na človeški moči in nasilju, ampak na božji ljubezni in dobroti, ki je v prvi vrsti namenjena ubogim in preprostim, je dejal.

Nadškof: Sveta noč je noč, ki nagovarja vsakega

Sveta noč je po besedah nadškofa noč, ki nagovarja vsakega. "Zato vas vabim, da odpremo svoja srca in sprejmemo ta dar, ki je edini sposoben spremeniti naše življenje tako, da bomo tudi mi vedno bolj postajali dar za druge. Tako bo naše življenje postalo bolj uresničeno in tudi bolj polno iskrene in globoke vere, v kateri bomo tesneje povezani z Bogom in drug z drugim. To svojo iskreno in pristno vero potem izpovedujmo in živimo v naših družinah, na delovnem mestu in v javnem življenju," je pozval.

Na koncu je vsem zaželel, da bi letošnji božič našel odmev "tako v mojem, kot tudi v vašem vsakdanjem življenju".

Polnočna maša v mariborski stolni cerkvi. Mašo je vodil mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl. Foto: STA

Škof evangeličanske cerkve: Kristusovo rojstvo prinaša luč, ki nikogar ne zavrača

Škof evangeličanske cerkve Geza Filo je vodil božično bogoslužje na predvečer praznika v evangeličanski cerkvi v Ljubljani. V pridigi je dejal, da Kristusovo rojstvo prinaša luč, ki smo je potrebni zlasti v današnjem svetu, "kjer je toliko zla, nasprotovanja, hudobije, krivic in nasilja".

Ta luč po Filovih besedah nagovarja vsakega in vabi "k novemu načinu življenja, ki nikogar ne izključuje, nikogar ne zavrača". Vsem je zaželel, da bi to luč prepoznali in da bi se njihovo srce napolnilo z božičnim veseljem.

Številni verniki božič pričakali v Vatikanu

Številni verniki so božič pričakali v Vatikanu, kjer je imel papež Frančišek ob 21.30 mašo. Danes bo papež številne vernike na Trgu svetega Petra tudi nagovoril in podelil tradicionalni blagoslov mestu in svetu (urbi et orbi).

Božične maše bodo danes potekale tudi po številnih cerkvah v Sloveniji. Cvikl bo imel mašo ob 10. uri v mariborski stolnici, Zore pa v ljubljanski stolnici ob 16. uri. Škof evangeličanske cerkve Filo bo imel božično bogoslužje v evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani ob 11. uri.

Božič je eden največjih krščanskih praznikov, s katerim obeležujejo rojstvo Jezusa Kristusa. Mnogi na predvečer praznika postavijo jaslice in okrasijo božično drevesce.