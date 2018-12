Papež bo ob božiču blagoslovil mesto in svet

Papež Frančišek bo danes opoldne ob tradicionalnem božičnem blagoslovu mestu in svetu, urbi et orbi, nagovoril množico vernikov na Trgu svetega Petra. Z balkona papeške palače v Vatikanu bo verjetno tako kot običajno pozval k miru na svetu.

Lani je Frančišek ob božičnem blagoslovu pozval k miru na Bližnjem vzhodu, spomnil pa je tudi na trpljenje otrok na kriznih žariščih po svetu. Med drugim je omenil Sirijo, Irak in Afriko, pa tudi Venezuelo, Ukrajino in Severno Korejo.

V Vatikanu in drugod so kristjani v božični dan vstopili s polnočnicami, čez dan bodo povsod potekale praznične božične maše.

Papež mesto Rim in svet tradicionalno blagoslovi dvakrat letno

Božič je za veliko nočjo drugi največji krščanski praznik. Kristjani verjamejo, da je bil Jezus hkrati bog in človek. Z njegovim rojstvom naj bi se Bog dokončno in nepreklicno zavzel za svet in za človeka ter mu pomagal, da se odreši.

Papež tradicionalno blagoslovi mesto Rim in svet dvakrat letno, in sicer za veliko noč in božič, ter ob svojem prvem javnem nastopu. Ritual papeškega blagoslova se je razvil v 13. stoletju in sodi med apostolske blagoslove.

Frančišek se za razliko od dolgoletnega papeža Janeza Pavla II., ki je blagoslov mestu in svetu podelili v različnih jezikih, običajno drži italijanščine.