Kristjani obeležujejo praznik svetih treh kraljev

Praznik svetih treh kraljev je povezan z zapisom v Svetem pismu, da je vladar Judeje Herod, ko je slišal za Jezusovo rojstvo, ki so ga kristjani obeležili z božičem, poslal učenjake, da bi preverili, ali se je res rodil odrešenik, ki je bil obljubljen. Pri tem je učenjake vodila zvezda.

Na ta dan je v navadi kropljenje z blagoslovljeno vodo in kajenje s kadilom po vseh prostorih hiše. Na vhodna vrata na predvečer praznika svetih treh kraljev napišejo začetnice imen treh kraljev, Gašper, Miha in Boltežar, z letnico novega leta, na primer: 20 + G + M + B + 19.

Pogosto so v svete tri kralje preoblečeni koledniki, ki v času med božičem in svetimi tremi kralji obiskujejo domove, prepevajo voščilne pesmi in nad hiše kličejo blagoslov.

Božični kruh na mizi od božiča do današnjega dne

Tudi za ta praznik je moč zaslediti značilno kulinariko. V Sloveniji je vse od božiča do svetih treh kraljev po stari tradiciji na mizi ostal božični kruh. Ponekod, med drugim v Španiji, pa na ta dan postrežejo kolač svetih treh kraljev, ki je v obliki venca, iz sladkega vzhajanega testa in kandiranega sadja.

V Svetem pismu število učenjakov, ki jih je poslal Herod, ni navedeno. Matejev evangelij navaja le, da so novorojenemu detetu prinesli troje daril: zlato, kadilo in miro. Od tod sklep, da so bili darovalci trije, iz legend pa izhajajo tudi njihova imena. Ker so bili modri običajno učeni možje odličnega rodu, ki so imeli velik vpliv pri vladarjih, jim v Cerkvi pravijo tudi kralji. Praznik svetih treh kraljev so sicer uvedli v 4. stoletju.